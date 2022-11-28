Вместо Ларгуса и Газели: 5 шоковых впечатлений от нового "китайца"

Микромашины (и дорогие, и дешевые) у нас не приживаются. Примеров много: отечественная Ока, индийский Bajaj Qute, дорогие Smart, Renault Twizy и Fiat 500. Еще одна попытка — иномарка калужской сборки под именем Kangaroo.

1. Комичная внешность, никакая обзорность

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Кенгуру выглядит несколько непропорционально.

Он заметно длиннее Оки (3600 мм против 3200 мм), но уже Renault Twizy (1345 мм против 1381 мм).

Вдобавок самая широкая часть кузова — не корпуса боковых зеркал (как у всех нормальных автомобилей), а арки задних колес.

В боковые зеркала мало что видно, перестраиваться в потоке очень сложно. Опциональный обогрев за 9500 рублей надо заказывать обязательно, иначе совсем ослепните.

2. Тепло, но совсем небезопасно

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Микроклимат в кабине хороший. Кондиционер за 80 000 рублей, конечно, для такой машинки ненужная роскошь. Зато автономный дизельный отопитель входит в базовое оснащение.

Через восемь дефлекторов он эффективно прогревает крошечную кабину, а щели в ней способствуют вентиляции на ходу.

О безопасности лучше не думать.

Краш-тест кабина из композитных панелей на стальном каркасе имеет право не проходить. Ноги водителя вытянуты к передним углам кабины, подушки безопасности нет.

Передняя панель пестрит приборами и кнопками. Здесь же — заливная горловина стеклоомывателя (слева от руля).

3. Динамика мопеда, запас хода велосипедиста

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Кенгуру еле едет. Заявленной максималки в 65 км/ч достичь не удалось. На прямой машина набирает 55–57 км/ч, в горку без груза — 35–38 км/ч. Страшно подумать, что будет, если загрузить разрешенные производителем 500–600 кг.

Запас хода в зависимости от установленной батареи (на выбор три варианта) составляет 90, 170 или 340 км. В реальности на аккумуляторе средней емкости в городе получится проехать около 130 км.

Если постоянно ездить по пустым дорогам в режиме «газ в пол», батарея высадится за 100 км.

В городе динамики и максималки Кенгуру хватает, чтобы не мешать потоку. Маневренность при столь небольших габаритах не очень: велик радиус поворота. Зато штатно устанавливается камера заднего вида и парктроник.

Посадочное место одно, посередине кабины. Сиденье примитивное по форме и с минимумом регулировок.

4. На трассу не выезжать, шины беречь

Управляемость и подвеска не предназначены ни для высоких (быстрее 50 км/ч) скоростей, ни для плохих дорог. Но в мегаполисе эти недостатки некритичны.

А на трассе эксплуатировать Кенгуру на постоянной основе глупо, опасно и невыгодно.

Шины 135/70 R12 (спереди) и 145/70 R12 (сзади) найти в продаже непросто. Поэтому и стоят они на уровне «взрослых» 205/55 R16.

5. А может не надо?

Цена Kangaroo — от 1,06 млн рублей. А в полной комплектации приближается к 2 млн. Как Ларгус или Газель Бизнес!

Понятно, что электрический агрегат пока обходится дороже бензинового, и производство штучное. Но ведь размеры крошечные, а комфорт и безопасность не на уровне полноценного автомобиля.