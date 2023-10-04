Валдай с новым логотипом и другие новинки Комтранса: сборка — наша!
Валдай от СТТ
Метод расширения модельного ряда в обоих случаях один – использование китайских конструкций под собственными эмблемами.
Причем в случае с Нижним Новгородом – под новым логотипом из букв VA, обозначающим обособленный бренд Валдай и продвигаемым не заводом, а дистрибьютером СТТ.
Показаны седельный тягач Валдай 45 (у всех машин цифра обозначает полную массу, в данном случае – состава), самосвал Валдай 33, шасси Валдай 18. Всё это – перелицованные «китайцы» Foton, сборку которых планируют наладить в Нижнем.
Новинки ГАЗа
О модернизированном Валдае 8 с новым локализуемым дизелем G 2.5 мы уже рассказывали. А теперь появился и Валдай 12 с элементами шасси Газона Некст, локализованной кабиной Foton со спальным местом и 170‑сильным дизелем ЯМЗ‑530. Коробка передач – новая отечественная шестиступка.
Важно, что 12‑тонный Валдай не попадает под систему оплаты дорог Платон. Предложат четыре варианта колесной базы, у всех – рама с цельными прямыми лонжеронами. Кто сказал «перегруз»? В любом случае надеемся, что дисковые «по кругу» тормоза с пневмоприводом и АБС сдюжат.
Новинки КАМАЗа
Линейка среднетоннажников КАМАЗ Компас на базе грузовичков JAC расширена небольшой моделью Компас 5. Среди примерно тридцати новинок, показанных КАМАЗом на выставке, была даже экспериментальная пневмоподвеска для линейки Компасов, чья полная масса может достигать 12 тонн. Простой жизни у Валдаев не ожидается!
В сегменте тяжелых грузовиков лидерство КАМАЗа пока вне сомнений. Отметим «импортозамещенный» тягач модели 54901 поколения К5, в котором не только стоят узлы от отечественных или китайских поставщиков, но и попутно улучшен комфорт, а также снижен расход топлива.
Автобусы
Среди городских автобусов КАМАЗ, в частности, выставил модель Вега на 65 человек (мест для сидения – 21) с задней пневмоподвеской, разработанный вместе с СимАЗом. А ГАЗ показал под маркой ЛиАЗ автобус Ситимакс 12 с новым дизелем ЯМЗ‑537.
В целом есть ощущение, что импортозамещение сказывается на комтрансе куда быстрее и положительнее, чем на рынке легковых машин. Новинок много, и это не только автомобили – также двигатели, коробки передач, мосты и другие узлы отечественной разработки и производства. А здоровая конкуренция – путь к выгодным ценам.
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