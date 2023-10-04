Валдай с новым логотипом и другие новинки Комтранса: сборка — наша!

Самым интересным итогом выставки Комтранс‑2023 стала экспансия нижегородских автостроителей в сегмент тяжелых грузовиков, где всегда доминировал КАМАЗ. А КАМАЗ, наоборот, пошел в легкие и средние классы, где правил бал ГАЗ.

Валдай от СТТ

Метод расширения модельного ряда в обоих случаях один – использование китайских конструкций под собственными эмблемами.

Причем в случае с Нижним Новгородом – под новым логотипом из букв VA, обозначающим обособленный бренд Валдай и продвигаемым не заводом, а дистрибьютером СТТ.

Логотип грузовиков Валдай компании CTT

Показаны седельный тягач Валдай 45 (у всех машин цифра обозначает полную массу, в данном случае – состава), самосвал Валдай 33, шасси Валдай 18. Всё это – перелицованные «китайцы» Foton, сборку которых планируют наладить в Нижнем.

Валдай 45

Новинки ГАЗа

О модернизированном Валдае 8 с новым локализуемым дизелем G 2.5 мы уже рассказывали. А теперь появился и Валдай 12 с элементами шасси Газона Некст, локализованной кабиной Foton со спальным местом и 170‑сильным дизелем ЯМЗ‑530. Коробка передач – новая отечественная шестиступка.

Валдай 12 У Валдая 12 рама с цельными прямыми лонжеронами

Важно, что 12‑тонный Валдай не попадает под систему оплаты дорог Платон. Предложат четыре варианта колесной базы, у всех – рама с цельными прямыми лонжеронами. Кто сказал «перегруз»? В любом случае надеемся, что дисковые «по кругу» тормоза с пневмоприводом и АБС сдюжат.

Новинки КАМАЗа

Линейка среднетоннажников КАМАЗ Компас на базе грузовичков JAC расширена небольшой моделью Компас 5. Среди примерно тридцати новинок, показанных КАМАЗом на выставке, была даже экспериментальная пневмоподвеска для линейки Компасов, чья полная масса может достигать 12 тонн. Простой жизни у Валдаев не ожидается!

Компас 5

В сегменте тяжелых грузовиков лидерство КАМАЗа пока вне сомнений. Отметим «импортозамещенный» тягач модели 54901 поколения К5, в котором не только стоят узлы от отечественных или китайских поставщиков, но и попутно улучшен комфорт, а также снижен расход топлива.

Автобусы

Среди городских автобусов КАМАЗ, в частности, выставил модель Вега на 65 человек (мест для сидения – 21) с задней пневмоподвеской, разработанный вместе с СимАЗом. А ГАЗ показал под маркой ЛиАЗ автобус Ситимакс 12 с новым дизелем ЯМЗ‑537.

Автобус КАМАЗ Вега

В целом есть ощущение, что импортозамещение сказывается на комтрансе куда быстрее и положительнее, чем на рынке легковых машин. Новинок много, и это не только автомобили – также двигатели, коробки передач, мосты и другие узлы отечественной разработки и производства. А здоровая конкуренция – путь к выгодным ценам.

Почему рынок грузовиков называют «аномальным», рассказано тут.