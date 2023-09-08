КАМАЗ VEGA – новый городской автобус с огромным ресурсом
На международной выставке Comtrans-2023 завод КАМАЗ представил довольно широкую экспозицию, но среди абсолютных новинок можно выделить КАМАЗ VEGA. Этот городской автобус производитель представил широкой публике впервые.
«Новинка имеет современный экстерьер и просторный салон. Задняя подвеска – пневматическая, что позволяет эксплуатировать технику в различных российских условиях. Также среди преимуществ – наличие современных систем безопасности, надежность и ресурс основных узлов и агрегатов – 500 000 км», – сообщила пресс-служба КАМАЗа.
Краткие характеристики салона КАМАЗ VEGA
- Общая пассажировместимость – 65 человек
- Мест для сидения – 19
- Дополнительно – 2 откидных сиденья и место для инвалида-колясочника.
Обещаются низкий эксплуатационный расход и наличие запчастей по всей России, что должно сделать Вегу привлекательным для российских перевозчиков. Сообщается также, что по сравнению с ближайшими конкурентами у КАМАЗа «выше управляемость и меньший радиус поворота, т.е. машина более маневренная и управляемая».
Автобусные парки российских городов смогут начать закупать такие автобусы в 2024 году.
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Фото: КАМАЗ
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