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КАМАЗ VEGA – новый городской автобус с огромным ресурсом

КАМАЗ представил автобус VEGA с ресурсом агрегатов в 500 000 км

На международной выставке Comtrans-2023 завод КАМАЗ представил довольно широкую экспозицию, но среди абсолютных новинок можно выделить КАМАЗ VEGA. Этот городской автобус производитель представил широкой публике впервые.

«Новинка имеет современный экстерьер и просторный салон. Задняя подвеска – пневматическая, что позволяет эксплуатировать технику в различных российских условиях. Также среди преимуществ – наличие современных систем безопасности, надежность и ресурс основных узлов и агрегатов – 500 000 км», – сообщила пресс-служба КАМАЗа.
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Краткие характеристики салона КАМАЗ VEGA

  • Общая пассажировместимость – 65 человек
  • Мест для сидения – 19
  • Дополнительно – 2 откидных сиденья и место для инвалида-колясочника.
КАМАЗ VEGA
КАМАЗ VEGA

Обещаются низкий эксплуатационный расход и наличие запчастей по всей России, что должно сделать Вегу привлекательным для российских перевозчиков. Сообщается также, что по сравнению с ближайшими конкурентами у КАМАЗа «выше управляемость и меньший радиус поворота, т.е. машина более маневренная и управляемая».

Автобусные парки российских городов смогут начать закупать такие автобусы в 2024 году.

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Фото: КАМАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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