КАМАЗ назвал рынок грузовиков «аномальным»

45-46 тысяч грузовиков намерен продать КАМАЗ в 2023 году

Такие цифры были озвучены на конференции КАМАЗа на выставке «Комтранс-2023».

«Проблемы у нашей, и у всех остальных компаний возникли колоссальные, но цель, которую мы перед собой поставили – а это глубокая локализация компонентов – дала результаты. Сотни деталей были локализованы на территории России как самим КАМАЗом, так и нашими партнерами. На новую компонентную базу мы были вынуждены перевести и наши электробусы. Сегодня мы делаем три единицы в сутки, стабильные поставки в Москву обеспечены. Продолжаем инвестиции в производство пассажирского транспорта, общая сумма на данный момент превышает шесть миллиардов рублей», – рассказал глава КАМАЗа Сергей Когогин.

Объем рынка грузовиков, даже без учета госзаказов, Когогин назвал «аномальным». В компании подсчитали, что до конца года в России будет продано 140 тысяч грузовиков разных марок.

Объяснение такому всплеску спроса есть: это рост ВВП и активное строительство как дорог, так и жилья. В результате, если обычно ежегодная потребность в самосвалах всегда составляла 15-16 тысяч штук, то в этом году будет продано примерно 30 тысяч самосвалов.

Вырос спрос и на магистральные тягачи. Причем настолько, что отечественные производители пока никак не могут его удовлетворить. Поэтому к делу насыщения рынка активно подключились китайские автопроизводители, что на данном этапе Когогин считает нормальным.

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Фото: КАМАЗ

Источник: Telegram-канал главного редактора «За рулем» Максима Кадакова