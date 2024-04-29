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Отомстил за друга: выбил стекла и поджег Гранту (видео)

В Республике Алтай осудят 19-летнего поджигателя машин

На Алтае завершилось расследование уголовного дела против 19-летнего жителя Новосибирской области, который умышленно уничтожил чужой автомобиль путем поджога. Следствие считает, что в начале февраля парень согласился помочь давнему знакомому, у которого был конфликт с сожителем бывшей супруги. Приятели решили спалить ему машину, для чего приобрели на АЗС бензин.

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«Когда товарищи в ночное время приехали к дому жертвы, инициатор преступления отказался от осуществления противоправного деяния, однако 19-летний житель Новосибирской области решил идти до конца. Разбив стекло машины Lada Granta молотком, он вылил в салон горючее и поджег. После этого оба мужчины скрылись с места происшествия, а отечественная легковушка полностью выгорела. Сумма причиненного владельцу ущерба составила 500 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Алтай.

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Когда их задержали, приятель обвиняемого был допрошен как свидетель, а его знакомый стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ. Сейчас материалы направлены в суд…

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
29.04.2024
Фото:МВД Медиа
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