Отомстил за друга: выбил стекла и поджег Гранту (видео)

В Республике Алтай осудят 19-летнего поджигателя машин

На Алтае завершилось расследование уголовного дела против 19-летнего жителя Новосибирской области, который умышленно уничтожил чужой автомобиль путем поджога. Следствие считает, что в начале февраля парень согласился помочь давнему знакомому, у которого был конфликт с сожителем бывшей супруги. Приятели решили спалить ему машину, для чего приобрели на АЗС бензин.

«Когда товарищи в ночное время приехали к дому жертвы, инициатор преступления отказался от осуществления противоправного деяния, однако 19-летний житель Новосибирской области решил идти до конца. Разбив стекло машины Lada Granta молотком, он вылил в салон горючее и поджег. После этого оба мужчины скрылись с места происшествия, а отечественная легковушка полностью выгорела. Сумма причиненного владельцу ущерба составила 500 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Когда их задержали, приятель обвиняемого был допрошен как свидетель, а его знакомый стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 167 УК РФ. Сейчас материалы направлены в суд…

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Источник: МВД Медиа