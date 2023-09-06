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Новый GAC сравнили с квартирой

Детали салона GAC вписали в интерьер квартиры – самая необычная реклама машины

GAC выпустила серию тизерных фотографий интерьера Trumpchi E8, и сделала это весьма необычно – элементы салона представили как элементы квартиры. И теперь не знаешь, чего хотеть – то ли новый GAC, то ли вот такую квартиру.

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А посыл тизерной кампании простой: новинка – самая настоящая мобильная гостиная. И это совершенно новая концепция дизайна GAC, в которую добавили домашнего уюта.

Здесь много горизонтальных поверхностей, на которые можно что-то положить или поставить. Это практично, по сравнению с покатыми современными торпедо, и красиво.

Оформление ручек и светильников – в домашнем стиле, с теплым и естественным освещением.

Посмотрите на этот 45-дюймовый экран! Салон нового Geely

Кроме того, у автомобиля очень большая площадь остекления, что дает хороший обзор и достаточно света.

GAC Trumpchi E8 будет оснащаться подключаемой (подзаряжаемой от сети) гибридной силовой установкой. Но ее характеристики пока держатся в секрете.

Фото: GAC

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За РулемКирилл Панов
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