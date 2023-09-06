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Посмотрите на этот 45-дюймовый экран! Салон нового Geely

Новый Geely Galaxy E8 удивил нереально огромным экраном

В сети появились шпионские фотографии салона нового Geely Galaxy E8. И это первые снимки дизайна интерьера автомобиля – ранее публиковались тизеры салона.

Надо сказать, что тизерное изображение интерьера несколько идеализировано. В реальности салон выглядит немного по-другому.

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Новый автомобиль оснащен 45-дюймовым экраном 8K. Ранее в компании заявляли что размеры экрана автомобиля составят 1130х138 мм плюс рамка толщиной 8 мм.

В режиме P-block экран можно подключить к смартфону или игровой приставке.

Geely Galaxy E8 оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8295 нового поколения и совершенно новой системой управления мультимедией.

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При этом автомобиль оснащен обычным рулевым колесом, а не тем, которое показывал тизер, а под центральной консолью нет ручек – впесто них видна совершенно ровная поверхность.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5010, 1920 и 1465 мм соответственно, а колесная база достигает 2925 мм соответственно. То есть, машина по размерам сопоставима с новым BMW 5-й серии.

Двигателя внутреннео сгорания нет. Это электромобиль с мотором от компании Weirui Electric Vehicle Technology (Ningbo) Co., Ltd. мощностью 200 киловатт (272 л.с.).

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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