Насколько выгодна покупка подержанного «китайца» и на что смотреть при выборе?

Китайский автомобиль с пробегом стоит на 1,4 млн рублей дешевле такого же нового

Стремительно растущий спрос на автомобили из Китая затронул не только новые машины, но и подержанные модели. В этом есть своя логика: подержанные автомобили обычно стоят дешевле новых. Но так ли выгодно приобретать подержанную машину из Китая? Вот что нужно знать, прежде чем принять решение.

Эксперты отмечают, что разница в цене между новой и подержанной китайской машиной может достигать впечатляющих цифр. Например, по данным платформы «Авито Авто», при выборе китайского автомобиля с пробегом можно сэкономить от 500 тысяч до 1,4 миллиона рублей по сравнению с покупкой нового автомобиля того же класса.\

При выборе подержанного автомобиля из Китая следует учитывать те же факторы, что и при покупке любой другой марки.

Помимо этих общих рекомендаций, следует учитывать специфику китайских автомобилей. Поскольку они представлены на российском рынке относительно недавно, их обслуживание может быть сопряжено с определенными трудностями.

Дефицит запчастей

Некоторые запчасти для китайских автомобилей может быть сложно найти в России, что может привести к увеличению времени ремонта и затрат.

Отсутствие квалифицированных специалистов

Не все автосервисы имеют достаточный опыт в ремонте китайских автомобилей.

Культурные особенности

Некоторые модели китайских автомобилей могут иметь особенности в дизайне и технических характеристиках, которые могут не соответствовать привычкам и предпочтениям российских водителей.

Покупка подержанной китайской машины может быть выгодным решением, если вы готовы к возможным нюансам их обслуживания.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня