#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Насколько выгодна покупка подержанного «китайца» и на что смотреть при выборе?
29 апреля
Насколько выгодна покупка подержанного «китайца» и на что смотреть при выборе?
Китайский автомобиль с пробегом стоит на 1,4...
Exeed E08
29 апреля
Chery представила новый флагманский большой минивэн
На автосалоне в Пекине Chery показал...
Названы лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей на вторичном рынке
29 апреля
Названы лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей на вторичном рынке
Автодом составил список предпочтительных...

Насколько выгодна покупка подержанного «китайца» и на что смотреть при выборе?

Китайский автомобиль с пробегом стоит на 1,4 млн рублей дешевле такого же нового

Стремительно растущий спрос на автомобили из Китая затронул не только новые машины, но и подержанные модели. В этом есть своя логика: подержанные автомобили обычно стоят дешевле новых. Но так ли выгодно приобретать подержанную машину из Китая? Вот что нужно знать, прежде чем принять решение.

Эксперты отмечают, что разница в цене между новой и подержанной китайской машиной может достигать впечатляющих цифр. Например, по данным платформы «Авито Авто», при выборе китайского автомобиля с пробегом можно сэкономить от 500 тысяч до 1,4 миллиона рублей по сравнению с покупкой нового автомобиля того же класса.\

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

При выборе подержанного автомобиля из Китая следует учитывать те же факторы, что и при покупке любой другой марки.

Помимо этих общих рекомендаций, следует учитывать специфику китайских автомобилей. Поскольку они представлены на российском рынке относительно недавно, их обслуживание может быть сопряжено с определенными трудностями.

Дефицит запчастей

Некоторые запчасти для китайских автомобилей может быть сложно найти в России, что может привести к увеличению времени ремонта и затрат.

Отсутствие квалифицированных специалистов

Не все автосервисы имеют достаточный опыт в ремонте китайских автомобилей.

Культурные особенности

Некоторые модели китайских автомобилей могут иметь особенности в дизайне и технических характеристиках, которые могут не соответствовать привычкам и предпочтениям российских водителей.

Покупка подержанной китайской машины может быть выгодным решением, если вы готовы к возможным нюансам их обслуживания.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:За Рулем«За рулем»
29.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0