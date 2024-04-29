Охлаждающая пленка Hyundai повысит комфорт поездки в жару

Пленка охлаждения Hyundai Nano снижает температуру в салоне до 22°C

Hyundai разрабатывает наноохлаждающую пленку, которая способна снизить температуру в салоне автомобиля.

Эта прозрачная пленка, которая была представлена прошлым летом, позиционируется как революционное покрытие стекол, обеспечивающее более эффективное охлаждение салона по сравнению с обычными тонировками.

Испытания показали, что пленка может снизить температуру внутренней поверхности стекла до 22° C. Hyundai начала тестирование пленки на 70 автомобилях клиентов в Лахоре (Пакистан), где летняя температура может достигать 50° C, а традиционная тонировка стекол запрещена из соображений безопасности.

В то время как испытания в Пакистане только начинаются, Hyundai заявила, что предыдущие испытания «показали, что охлаждающая пленка Nano снижает температуру возле головы водителя больше на 10,98о по сравнению с обычной тонировочной пленкой.

Хотя массовое применение пленки пока не анонсировано, Hyundai утверждает, что испытания проходят успешно и она эффективно блокирует внешнюю тепловую энергию и позволяет избежать накопления внутреннего тепла. Пленку можно использовать вместе с обычной тонировкой для усиления эффекта.

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Источник: Carcoops