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«Дочка» бренда BYD показала внедорожник с площадкой для дронов на крыше

Fang Cheng Bao представил бюджетный внедорожник Super 3 с портом для дрона

16 апреля бренд «Фан Чэн Бао» («дочка» компании BYD) провел весеннюю пресс-конференцию и представил сразу три новинки: концептуальный внедорожник Super 3 для молодого поколения, флагманский внедорожник Bao 8 и суперкар-кабриолет Super 9.

Концепт Super 3 будет переименован в Bao 3, как только он поступит в производство. Это брутальный среднеразмерный SUV длиной 4,7 метра, ориентированный на молодых покупателей. Его отличительная особенность – порт для дронов на крыше, который, по словам компании, обеспечивает ощущение «автомобиля в небе».

Fang Cheng Bao Super 3
Fang Cheng Bao Super 3

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Bao 3 будет полностью электрическим, а его дизайнеры вдохновлялись «Звездными войнами». Он имеет скрытые дверные ручки и электронные зеркала заднего вида. Широкие колесные арки и расположенное сзади запасное колесо придают ему хардкорный вид.

Super 3/Bao 3 дебютирует на выставке Auto China 2024 в Пекине на следующей неделе. Специалисты ожидают, что его цена составит около 200 000 юаней (2,6 млн рублей).

В то время как Bao 3 станет базовой моделью семейства Fang Cheng Bao, Bao 8 займет позицию флагмана бренда.

В 2023 году BYD продала 3 млн автомобилей и планирует увеличить их количество до 3,6 миллиона в 2024 году. Помимо марки BYD, у компании есть три суббренда – Denza, Fang Cheng Bao и YangWang.

Видео: YouTube

Источник: CarNewsChina

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За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube / CarNewsChina
20.04.2024
Фото:YouTube / CarNewsChina
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