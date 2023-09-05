Валдай 8 с новым дизелем на тестах «За рулем»: мотор меняет всё
Когда пару лет назад газовцы ставили на производство Валдай Next, его полную массу логично приняли равной 6,7 т – посередине между тяжелой модификацией ГАЗели Next (4,6 т) и стандартным ГАЗоном Next (8,7 т).
Однако клиенты частенько пытались грузить в Валдай столько же, сколько в ГАЗон. Спроектированные с запасом рама, мосты и тормоза это позволяли. Но моторчику «газелевской» размерности (Cummins 2.8), который выдавал 133 л. с. и 353 Н·м, было уже тяжело.
Вдобавок бескапотный Валдай внезапно пришелся ко двору дальнобойщикам, хотя те и жаловались на невозможность удобно прилечь в кабине из-за торчащего между сидений крана «ручника» и малую крейсерскую скорость. Поэтому завод взялся за модернизацию.
Лицо-то знакомое…
Внешне отличий у «восьмерки» от Некста не найти. Но полная масса увеличилась до 7,5 т, и теперь грузоподъемность шасси в зависимости от базы составляет 4558–4628 кг. Это больше, чем у ветерана ГАЗ‑53А!
Под кабиной поселился новый дизель, локализация производства которого вовсю ведется в Нижнем Новгороде. Называется он G 2.5 и представляет собой версию Foton 4F25TC – совсем нового мотора, который начали выпускать в Китае совсем недавно.
По объему он на 300 «кубиков» меньше, но благодаря современной конструкции и более высокому давлению впрыска выдает 149 сил и 420 Н·м. А на 1000 об/мин доступны солидные 305 Н·м – на треть больше, чем у Камминса.
Вместо цепного привода ГРМ – ременный, причем с классическим передним расположением (у «камня» цепь расположена со стороны маховика).
Распредвалов – два вместо одного, с гидрокомпенсаторами: регулировка тепловых зазоров больше не нужна. Коленвал стал вместо чугунного стальным, более прочным, а головка блока цилиндров – наоборот, более ажурной, алюминиевой, отлитой заодно со впускным трубопроводом. Меньше вес и быстрее прогревается мотор. В целом дизель G 2.5 более чем на полсотни килограммов легче, на 4 дБ тише и заметно экономичнее предшественника.
Вместо «тягового» редуктора с отношением 6,6 применили более скоростной – 6,17. Это позволило поднять комфортную трассовую скорость до 90 км/ч и снизить контрольный расход при 80 км/ч с 19 до 15,6 л/100 км. «Максималка» же у Валдая и раньше переваливала за 120 км/ч.
В кабине, которую завод давно сваривает и окрашивает сам, стало тише и теплее за счет установки дополнительных матов. Благодаря дополнительным экранам оптимизированы воздушные потоки под кабиной: улучшился отвод тепла от радиатора. А пресловутый кран стояночного тормоза перенесли на 17 см ближе к задней стенке кабины, чтобы не мешал спать на сиденьях. Можно и вовсе заказать кабину со спальной полкой.
Можно спать!
Двери открываю кнопкой центрального замка, встроенной в современный ключ с выкидным жалом! Для посадки нужна сноровка: всё же Валдай 8 – бескапотник, и лезть приходится через колесную арку. Однако дверь распахивается очень широко, да и поручень в проеме находится там, где и надо.
За рулем – как в аквариуме: огромная площадь остекления, шесть зеркал. Ниш и ящиков множество, а спинка среднего сиденья может складываться, превращаясь в столик.
Рулевая колонка регулируется и по углу наклона, и по вылету, компенсируя скромный набор регулировок кресла. Удачен профиль его спинки, хороша боковая поддержка. Удобно! Не хватает разве что крючков для одежды.
Изворотлив по максимуму
На ровной дороге даже груженая машина спокойно стартует со второй передачи: первая нужна разве что для троганья в крутой подъем да «черепашьего» маневрирования.
Работая в тандеме с газовской 6‑ступенчатой коробкой, двигатель лихо разгоняет Валдай 8. Переходить на следующую ступень можно уже по достижении 1700–1900 об/мин, чтобы экономить топливо, а можно загнать стрелку тахометра на 3500 об/мин, набирая скорость в одном темпе с легковыми автомобилями. И не скажешь, что здесь мотор объемом всего 2,5 литра!
Понравились тормоза: дисковые по кругу, с пневмоприводом и АБС. Есть и противобуксовочная система – всё как у более крупного ГАЗона Next. Даже размерность тормозных дисков у них одинаковая – 335 мм. Держат несколько интенсивных торможений подряд.
В рулевом нет люфтов. От упора до упора баранка делает менее четырех оборотов. Колеса поворачиваются на угол 45 градусов: грузовик разворачивается буквально вокруг своих задних колес. Радиус разворота около 6,2 м у машины с габаритной длиной 6,9 м говорит сам за себя.
Подвеска проглатывает ямки на ура – благодаря длинным малолистовым передним рессорам, с которыми ход составляет до 200 мм. Это почти на треть больше, чем у большинства азиатских одноклассников с многолистовыми рессорами.
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Валдай 8 многофункционален, как швейцарский нож. И есть из чего выбирать: две базы (3310 или 4000 мм), три варианта длины рамы, две кабины, широченный список доступных надстроек. Похоже, газовцы нащупали, что нужно перевозчикам.
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