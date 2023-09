Валдай 8 с новым дизелем на тестах «За рулем»: мотор меняет всё

Бреши, образовавшиеся на рынке из-за ухода многих зарубежных производителей, заполняет отечественная техника. Например, новый среднетоннажный Валдай 8.

Когда пару лет назад газовцы ставили на производство Валдай Next, его полную массу логично приняли равной 6,7 т – посередине между тяжелой модификацией ГАЗели Next (4,6 т) и стандартным ГАЗоном Next (8,7 т).

Однако клиенты частенько пытались грузить в Валдай столько же, сколько в ГАЗон. Спроектированные с запасом рама, мосты и тормоза это позволяли. Но моторчику «газелевской» размерности (Cummins 2.8), который выдавал 133 л. с. и 353 Н·м, было уже тяжело.

Вдобавок бескапотный Валдай внезапно пришелся ко двору дальнобойщикам, хотя те и жаловались на невозможность удобно прилечь в кабине из-за торчащего между сидений крана «ручника» и малую крейсерскую скорость. Поэтому завод взялся за модернизацию.

Валдай 8

Лицо-то знакомое…

Внешне отличий у «восьмерки» от Некста не найти. Но полная масса увеличилась до 7,5 т, и теперь грузоподъемность шасси в зависимости от базы составляет 4558–4628 кг. Это больше, чем у ветерана ГАЗ‑53А!

Под кабиной поселился новый дизель, локализация производства которого вовсю ведется в Нижнем Новгороде. Называется он G 2.5 и представляет собой версию Foton 4F25TC – совсем нового мотора, который начали выпускать в Китае совсем недавно.

Передняя подвеска на длинных малолистовых рессорах дополнена стабилизатором. Радиатор и интеркулер расположены высоко: не оторвешь даже на грунтовке! Задний мост – с балкой и дисковыми тормозами «газоновской» размерности, но более скромными колесами на 17,5 дюйма, которые позволили снизить погрузочную высоту до 1160 мм, и собственным стабилизатором.

По объему он на 300 «кубиков» меньше, но благодаря современной конструкции и более высокому давлению впрыска выдает 149 сил и 420 Н·м. А на 1000 об/мин доступны солидные 305 Н·м – на треть больше, чем у Камминса.

Вместо цепного привода ГРМ – ременный, причем с классическим передним расположением (у «камня» цепь расположена со стороны маховика).

Водители оценят: запасное колесо у Валдая 8 поднимается и опускается лебедкой.

Распредвалов – два вместо одного, с гидрокомпенсаторами: регулировка тепловых зазоров больше не нужна. Коленвал стал вместо чугунного стальным, более прочным, а головка блока цилиндров – наоборот, более ажурной, алюминиевой, отлитой заодно со впускным трубопроводом. Меньше вес и быстрее прогревается мотор. В целом дизель G 2.5 более чем на полсотни килограммов легче, на 4 дБ тише и заметно экономичнее предшественника.

Кабина откидывается буквально одной левой, открывая свободный доступ к 149‑сильному дизелю G 2.5. Обратите внимание на звукозащитные экраны вокруг мотора и мощную теплошумоизоляцию на полу кабины. Топливный бак – 125‑литровый, с запираемой ключом зажигания пробкой и защитным покрытием от коррозии. Левее – подогреваемый фильтр-водоотделитель с кнопкой подкачки топлива.

Вместо «тягового» редуктора с отношением 6,6 применили более скоростной – 6,17. Это позволило поднять комфортную трассовую скорость до 90 км/ч и снизить контрольный расход при 80 км/ч с 19 до 15,6 л/100 км. «Максималка» же у Валдая и раньше переваливала за 120 км/ч.

В кабине, которую завод давно сваривает и окрашивает сам, стало тише и теплее за счет установки дополнительных матов. Благодаря дополнительным экранам оптимизированы воздушные потоки под кабиной: улучшился отвод тепла от радиатора. А пресловутый кран стояночного тормоза перенесли на 17 см ближе к задней стенке кабины, чтобы не мешал спать на сиденьях. Можно и вовсе заказать кабину со спальной полкой.

Можно спать!

Двери открываю кнопкой центрального замка, встроенной в современный ключ с выкидным жалом! Для посадки нужна сноровка: всё же Валдай 8 – бескапотник, и лезть приходится через колесную арку. Однако дверь распахивается очень широко, да и поручень в проеме находится там, где и надо.

Кран «ручника» отодвинули к задней стенке кабины, обеспечив возможность прилечь на сиденьях.

«Восьмерке» полагается двухдиновая медиасистема с цветным дисплеем, навигацией и камерой заднего вида. Но предусмотрено и недорогое исполнение – без кондиционера, с простеньким радио. Ключ – «породистый»: с выкидным жалом и кнопками управления центральным замком.

За рулем – как в аквариуме: огромная площадь остекления, шесть зеркал. Ниш и ящиков множество, а спинка среднего сиденья может складываться, превращаясь в столик.

Рулевая колонка регулируется и по углу наклона, и по вылету, компенсируя скромный набор регулировок кресла. Удачен профиль его спинки, хороша боковая поддержка. Удобно! Не хватает разве что крючков для одежды.

Изворотлив по максимуму

На ровной дороге даже груженая машина спокойно стартует со второй передачи: первая нужна разве что для троганья в крутой подъем да «черепашьего» маневрирования.

Работая в тандеме с газовской 6‑ступенчатой коробкой, двигатель лихо разгоняет Валдай 8. Переходить на следующую ступень можно уже по достижении 1700–1900 об/мин, чтобы экономить топливо, а можно загнать стрелку тахометра на 3500 об/мин, набирая скорость в одном темпе с легковыми автомобилями. И не скажешь, что здесь мотор объемом всего 2,5 литра!

Одна из самых ходовых надстроек для Валдая – европлатформа. На короткобазном шасси ГАЗ-С4ARD8 она имеет 5 метров в длину и вмещает 10 европалет. А на «длиннобазнике» ГАЗ-С4ARF8 с 6‑метровым кузовом можно увезти уже 11 палет. За распашными воротами европлатформы – фанерный пол с такелажными кольцами, съемные фанерные борта и деревянная защитная обрешетка. Крыша – прозрачная, для удобства загрузки она может сдвигаться, как и боковины тента. Такие надстройки ГАЗ изготавливает самостоятельно.

Понравились тормоза: дисковые по кругу, с пневмоприводом и АБС. Есть и противобуксовочная система – всё как у более крупного ГАЗона Next. Даже размерность тормозных дисков у них одинаковая – 335 мм. Держат несколько интенсивных торможений подряд.

В рулевом нет люфтов. От упора до упора баранка делает менее четырех оборотов. Колеса поворачиваются на угол 45 градусов: грузовик разворачивается буквально вокруг своих задних колес. Радиус разворота около 6,2 м у машины с габаритной длиной 6,9 м говорит сам за себя.

Подвеска проглатывает ямки на ура – благодаря длинным малолистовым передним рессорам, с которыми ход составляет до 200 мм. Это почти на треть больше, чем у большинства азиатских одноклассников с многолистовыми рессорами.

Минувшей зимой заводская команда ГАЗ Рейд Спорт построила прототип Валдай 4×4 для фестиваля скорости «Байкальская миля». Машина получила валдайскую кабину, 310‑сильный дизель ЯМЗ‑534, коробку передач от «пазика», передний мост и раму от полноприводной ГАЗели и задний мост вместе с пневмоподвеской от низкопольного микроавтобуса ГАЗель City. Получился настоящий конструктор Lego, целиком сложенный из агрегатов серийных машин! Причем конструктор очень быстрый: на ледовом драг-рейсинге на дистанции 1/8 мили обогнать Валдая пробовали многие, но не получилось ни у кого!

***

Валдай 8 многофункционален, как швейцарский нож. И есть из чего выбирать: две базы (3310 или 4000 мм), три варианта длины рамы, две кабины, широченный список доступных надстроек. Похоже, газовцы нащупали, что нужно перевозчикам.