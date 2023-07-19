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Стартовали продажи грузовика Валдай 8. Он лучше Валдая Next

В дилерских центрах ГАЗа теперь доступен для покупки новый среднетоннажный грузовик.

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Основное преимущество нового грузовика – повышенная грузоподъемность. При полной массе в 8700 кг Валдай 8 обладает грузоподъемностью в 4-4,6 тонны.

Автомобиль унаследовал улучшения модернизированного Next, а именно: более эргономично расположен рычаг стояночного тормоза, улучшены тепло- и шумоизоляция кабины, оптимизировано распределение воздушных потоков под кабиной. На все машины устанавливаются ABS и противобуксовочная система.

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Новинка оснащена новым дизельным двигателем G-серии объемом 2,5 литра, который выдает мощность в 150 л. с. У этого силового агрегата выше крутящий момент (420 Н.м), а масса на 60 кг меньше, чем у Cummins ISF 2.8, который ставили на Валдай Next.

Цены за версию с бортовой платформой стартуют от 4 300 000 рублей.

Источник: журнал «Рейс»

Фото: ГАЗ

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За РулемЛежнин Роман
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