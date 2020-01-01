Новый грузовик ГАЗ: Валдай с кабиной от «китайца»

Кабина бескапотной машины взята у китайского Фотона.

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ГАЗ приступил к выпуску Валдая Next. Со своими 6,7 т полной массы и грузоподъемностью до 3,7 т он вписывается в нишу между тяжелой ГАЗелью (весит 4,6 т, везет 2,2 т) и начальным Газоном (весит 8,7 т, везет 5 т). Двигатель газелевский, Cummins 2.8, — с ним работает 6-ступенчатая механика. Такую же коробку давно ждут, но пока не дождались те же газелисты: с ней полуторки будут тише и экономичнее.

Шок вызвал внешний вид машины. ГАЗ планомерно внедрял единую кабину на ГАЗель, Газон и даже на большой Урал. А Валдай сделали с покупным модулем от китайского Фотона. Причем практически не перелицованным. Не всем понравится, но для грузовика важнее другое: удалось выиграть 800 мм длины — ради лучшей маневренности и большей площади грузовой платформы. И к мотору адаптировать ничего не надо: Foton в Китае продается с точно таким же дизелем.

Рама, мосты, подвеска, тормоза и рулевое управление Валдая максимально унифицированы с Газоном Next: новичок по доброй газовской традиции спроектирован сразу под работу с перегрузом. Оттого и компоненты «взрослые». Разве что в достаточности мотора есть сомнения.

В машине предусмотрены ESP, кондиционер, электропакет, противотуманные фары, предпусковой обогреватель. По ценам задача ясна: быть доступнее «клона» Foton Aumark, за который у нас ­просят от 1,73 млн рублей.

Недавно ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели.

Фото: ГАЗ