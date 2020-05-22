ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — журнал За рулем

ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели

Несмотря на внешнее сходство с ГАЗель City, считать их с грузовиком ближайшими «родственниками» нельзя.

ГАЗ ГАЗель Next
ГАЗ ГАЗель Next

ГАЗ > ГАЗель Next

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Новое поколение ГАЗелей: радары, датчики и камеры

Официальный сайт Роспатента опубликовал изображения автомобиля ГАЗель нового поколения, причем наряду с недавно представленной пассажирской ГАЗелью City был зарегистрирован внешний вид и основной модели — грузовой ГАЗель NN. Внешность машины секретом не является — ее показали на выставке «Комтранс» в сентябре 2019 года, и более того, совсем недавно серийная ГАЗель City пошла в продажу.

Но, несмотря на внешнее сходство с ГАЗелью City, считать их с грузовиком ближайшими «родственниками» не стоит: рама у грузовика будет своя, без характерной для автобуса низкой секции в средней части. Что касается кабины серийного грузовика, то ее внешность действительно полностью повторяет и переднюю часть ГАЗели City, и представленного в прошлом году выставочного образца ГАЗели NN.

Известно, что ГАЗель нового поколения получила более 30 систем помощи водителю, оснащенных пятью камерами, восемью ультразвуковыми датчиками и тремя радарами — это позволяет системе оценивать слепые зоны, считывать дорожные знаки и сигналы светофором, различать погодные условия. Информация учитывается при работе круиз-контроля, адаптации скорости, систем удержания в полосе и экстренного торможения.

Кресло водителя имеет 20 регулировок. В салоне — климат-контроль, мультимедийка с 9-дюймовым монитором, новая комбинация приборов. Доступен бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки.

Фото: Роспатент

ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели

Несмотря на внешнее сходство с ГАЗель City, считать их с грузовиком ближайшими «родственниками» нельзя.

ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125667ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125669ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125668ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125665ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125666ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125670ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели


ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели

Несмотря на внешнее сходство с ГАЗель City, считать их с грузовиком ближайшими «родственниками» нельзя.

ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125665ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125666ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125667ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125669ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125668ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели — фото 1125670ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели
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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (33)

ГАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Купил четыре месяца назад себе два Некста цельнометаллических в фирму, тачки супер. Расход горючки не высок, обслуживание простое, ТО больше 10 тыс на одну машину не выходило. По качеству сборки: есть косячки небольшие, но они не значительны, типа плохой шумки, зазоры местами не выверены, ну и ре...

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