Несмотря на внешнее сходство с ГАЗель City, считать их с грузовиком ближайшими «родственниками» нельзя.

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Официальный сайт Роспатента опубликовал изображения автомобиля ГАЗель нового поколения, причем наряду с недавно представленной пассажирской ГАЗелью City был зарегистрирован внешний вид и основной модели — грузовой ГАЗель NN. Внешность машины секретом не является — ее показали на выставке «Комтранс» в сентябре 2019 года, и более того, совсем недавно серийная ГАЗель City пошла в продажу.

Но, несмотря на внешнее сходство с ГАЗелью City, считать их с грузовиком ближайшими «родственниками» не стоит: рама у грузовика будет своя, без характерной для автобуса низкой секции в средней части. Что касается кабины серийного грузовика, то ее внешность действительно полностью повторяет и переднюю часть ГАЗели City, и представленного в прошлом году выставочного образца ГАЗели NN.

Известно, что ГАЗель нового поколения получила более 30 систем помощи водителю, оснащенных пятью камерами, восемью ультразвуковыми датчиками и тремя радарами — это позволяет системе оценивать слепые зоны, считывать дорожные знаки и сигналы светофором, различать погодные условия. Информация учитывается при работе круиз-контроля, адаптации скорости, систем удержания в полосе и экстренного торможения.

Кресло водителя имеет 20 регулировок. В салоне — климат-контроль, мультимедийка с 9-дюймовым монитором, новая комбинация приборов. Доступен бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки.

Пассажирская версия нового поколения, получившая название ГАЗель City, уже поступила к дилерам ГАЗа.

Фото: Роспатент

ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели Несмотря на внешнее сходство с ГАЗель City, считать их с грузовиком ближайшими «родственниками» нельзя. ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой ГАЗели



