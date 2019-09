Новое поколение ГАЗелей: радары, датчики и камеры

Автомобиль, названный ГАЗель NN, получил более 30 систем помощи водителю.

На выставке Comtrans 2019 Группа ГАЗ представила 10 новых моделей коммерческих автомобилей и автобусов, среди которых выделяется легкий коммерческий автомобиль ГАЗель NN. Кроме того, на стенде компании есть грузовой внедорожник Садко Next, двухтопливный ГАЗон Next 10 и модернизированный полноприводный Соболь 4х4, а также низкопольный микроавтобус, электробус, междугородный автобус Вектор Next и микроавтобус ГАЗель Next 4.6 CNG.

Главная премьера выставки — ГАЗель NN повышенной комфортности оснащена более чем тридцатью системами помощи водителю, которые в качестве глаз имеют 5 видеокамер, 8 ультразвуковых датчиков и 3 радара. Благодаря такому набору автомобиль видит все вокруг себя: следит за слепыми зонами, считывает дорожные знаки и сигналы светофоров, а также способен различать погодные условия. Полученная информация влияет на работу адаптивного круиз-контроля, интеллектуальной адаптации скорости, систем удержания в полосе и автоматического экстренного торможения.

Кроме того, ГАЗель NN получила новый салон, оснащенный комфортабельным креслом водителя с 20 регулировками. Также в комплектацию входит климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым монитором, новая панель приборов и система бесключевого доступа в салон и пуска двигателя с кнопки.

Новая ГАЗель, как заверяет производитель, стала тише и испытывает меньше вибрационных нагрузок. Всего в конструкцию автомобиля было внесено более 50 важных изменений, благодаря чему ресурс ключевых узлов и агрегатов увеличился. Кроме того, компьютер ГАЗели NN способен выполнять предиктивную диагностику всех систем автомобиля и сообщать о неисправностях.

Узнать подробнее о беспилотных ГАЗелях можно здесь. Существуют уже реально работающие экземпляры!

Фото: Группа ГАЗ