Беспилотные ГАЗели? Такие уже есть!

Автономные автомобили проходят испытания на специально подготовленном полигоне Горьковского автозавода, рассказали в пресс-службе автогиганта.

Беспилотные ГАЗели NEXT проходят испытания не только на специально подготовленном полигоне, но и ездят по территории завода. Впервые модели беспилотников, созданных на базе электробусов ГАЗель NEXT, показали на Московском международном автосалоне в 2018 году. Машины могут самостоятельно определять препятствия на маршруте (как стационарные, так и движущиеся). Центральный компьютер оценивает возможность пересечения траекторий автомобиля и препятствия и в зависимости от выбранного сценария либо корректирует маршрут для безопасного маневра, либо останавливает автомобиль, вплоть до экстренного торможения.

На машинах установлены системы навигации на базе GPS/ГЛОНАСС, которые определяют местоположение автомобиля с точностью до сантиметра. Они дополнены блоками инерциальной навигации, которые позволяют отслеживать местоположение в случае, если прерывается спутниковый сигнал (например, при проезде под мостом).

Система способна распознавать дорожную разметку и объекты дорожной инфраструктуры при отсутствии или невидимости дорожной разметки — по косвенным признакам.

Есть также автомобили, на которых установлена система управления на базе стереокамер — пассивных устройств сбора информации об окружающей среде. Устройства позволяют системе ориентироваться в пространстве, не создавая помех другим беспилотникам, при этом они защищены от помех, в том числе — кибератак.

Система включает несколько блоков широкоугольных стереопар, формирующих «карту глубин» вокруг машины, подсистему кругового обзора и подсистему ультразвуковых датчиков большого радиуса действия.

Разработки, которые применены в беспилотниках ГАЗа, будут использованы не только при создании полностью автономных серийных транспортных средств, но и в системах активной помощи водителю, которые планируется внедрять на автомобили марки ГАЗ.

Для испытания автопилотов, а также для оценки работы систем активной помощи, на полигоне ГАЗа построен специальный участок, имитирующий городскую среду, который позволяет круглый год тестировать эти автомобили.

Даже шины на полигоне теперь тестируют… беспилотники! По крайней мере, в компании Continental.



Фото: «За рулем»