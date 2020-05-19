Модель ГАЗель City получила новый дизайн и серьезно поменялась внутри.

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Дилеры Горьковского автозавода по всей России начали продажи новой модели микроавтобуса, получившей название ГАЗель City, сообщает пресс-служба ГАЗа. Внешне автомобиль легко отличить по передней части — здесь новый капот, новые светодиодные фары и бампер. По меркам семейства ГАЗель вариант City получился довольно компактным: длина составляет 6600 мм, в то время как у обычной длиннобазной ГАЗели — 6907 мм. А вместимость одинаковая — 22 пассажира. У новой ГАЗели City 17 сидячих мест, из которых 3 откидных, и еще 5 стоячих. Но главные изменения не в этих цифрах и не в обновленном дизайне.

В центральной части салона у автомобиля есть накопительная площадка для пассажиров, уровень пола гораздо ниже, а с помощью пневматической подвески можно понизить его еще — до уровня бордюра. Дверь двустворчатая, широкая, с электроприводом. Это создает удобный вход и выход для инвалидов, пассажиров с колясками, пожилых людей, для пассажиров с тяжелым багажом, велосипедами или самокатами. Кроме того, есть специальная откидная аппарель, которую можно задействовать при закатывании в салон инвалидной коляски или детской коляски. Пневматическая подвеска должна улучшить управляемость, снизить крены и добавить плавности хода.

Низкий пол получилось сделать благодаря новой раме, которая имеет понижение в средней части. Задний мост тоже обновился в сторону большей грузоподъемности. Тормоза дисковые на всех колесах. Кузов — каркасный, из стальных труб с пластиковыми и алюминиевыми композитными панелями. Водитель отделен от пассажиров перегородкой, но может легко контролировать вход и выход в салон. Все кресла сделаны по антивандальной технологии, обивка — из легко моющихся материалов, стекла — термопоглощающие. Опционально ГАЗель City комплектуется системой информирования (табло, рейсоуказатели, автоинформатор с двумя динамиками, звукоусиливающее устройство, микрофон), вторым отопителем и блокировкой заднего дифференциала.

Это уже вторая новинка от ГАЗа за текущий месяц — несколько дней назад марка начала продажи удлиненного Садко Next с семиместной кабиной.

Фото: ГАЗ