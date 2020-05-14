Удлиненный Садко Next с семиместной кабиной поступил в продажу

Новая модификация позволит создавать технику, несущую на борту разнообразное оборудование и при этом сохраняющую грузовую функцию. Цены — от 2 713 000 рублей

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Дилеры Горьковского автозавода начали продажи среднетоннажного грузовика Садко Next с более длинной колесной базой и семиместной кабиной. Длина автомобиля выросла с 6530 мм до 7290 мм, а колесная база — с 3770 до 4515 мм. Грузоподъемность удлиненных грузовиков с двухрядной кабиной составляет 2,77 тонны (2,95 тонны — в случае использования однорядной кабины на три человека). Модификацию отличает усиленная рама из высокопрочной стали, иная карданная передача, мосты с новыми поворотными кулаками, новая малолистовая рессорная подвеска, а также колеса с модернизированными дисками и шинами увеличенной несущей способности.

В базовую комплектацию семиместной кабины входит: подрессоренное водительское сиденье с анатомической поддержкой и регулировкой по весу, трансформируемый в спальное место задний ряд, ящик под сиденьями для хранения вещей, электростеклоподъемники и обогрев зеркал. Опционально машину можно доукомплектовать кондиционером, дополнительным отопителем, наружным воздухозаборником, вторым топливным баком на 95 литров и лебедкой. Двигатель здесь — дизель ЯМЗ-534, развивающий 149 л.с. и 490 Нм и работающий в паре с 5-ступенчатой механикой.

От основной модели на удлиненный Садко Next перекочевала раздаточная коробка с понижающим рядом, блокировки дифференциалов спереди и сзади, а также подкачка шин, позволяющая полностью пневматической тормозной системе работать при частичной разгерметизации. Коробки отбора мощности можно устанавливать и на КП, и на «раздатку», что дает возможность использовать специальные надстройки. Есть и отбор воздуха из тормозной системы, что можно также задействовать для надстроек или же для тормозов прицепа — его полная масса может составлять до 2,56 тонны.

Новая модификация позволит создавать технику, несущую на борту разнообразное оборудование и при этом сохраняющую грузовую функцию. Среди возможных вариантов применения: краны-манипуляторы, пожарные машины, самосвалы, вахтовые автобусы, автомобили ремонтных бригад.

Цена на семиместный удлиненный Садко Next в варианте «шасси» составляет 2 713 000 рублей, а в варианте с бортовой платформой — 2 748 000 рублей. Предлагается удлиненное шасси и с трехместной кабиной — за 2 613 000 рублей.

А в семействе ГАЗель скоро должны появиться фронтальные подушки безопасности.

Фото: ГАЗ