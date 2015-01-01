ГАЗ начнет производство Валдай Next уже в этом году

Грузовик займет нишу между ГАЗелью и ГАЗоном.

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На Горьковском автозаводе до конца текущего года состоится запуск в производство среднетоннажного грузовика Валдай Next. Планируется, что в сегменте машин полной массой от 6,5 до 7 тонн новая модель сможет занять до половины рынка и серьезно потеснить иностранных конкурентов.

На реализацию проекта автозавод получил государственный займ в размере 400 млн рублей, а общий бюджет составляет 985,6 млн рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Фонда развития промышленности. В Группе «ГАЗ» уже подтвердили получение займа и сроки постановки модели Валдай Next в производство.

Предшественник, ГАЗ-3310 Валдай, покинул газовский конвейер еще в 2015 году.

У грузовика будет бескапотная кабина, что позволит обеспечить малый радиус разворота, компактность, маневренность и максимально эффективное использование грузового пространства. От прежнего Валдая новое поколение будет отличаться повышенным комфортом (в том числе — более высокой плавностью хода), более экономичным мотором, новой трансмиссией и высокоэффективными тормозами. В линейке ГАЗа модель будет располагаться между ГАЗелью NN и ГАЗоном NEXT. Кроме отечественного рынка, Валдай Next будет поставляться и в другие страны.

Прежнее поколение среднетоннажников, ГАЗ-3310 Валдай, выпускалось с 2004 по 2015 год.

Фото: ГАЗ