«Головастик» китайский, надстройка наша: как едет? Сколько увезет?
До 2022 года львиную долю рынка LCV закрывали ГАЗель и Ford Transit. У нижегородского Промтеха была еще и своя ниша – переделка в комтранс различных Лад. Теперь в компании решили осваивать новые модели. Первым из «китайцев» под перестройку попал Dongfeng Captain-T.
Со времен головастика Hyundai Porter бескапотников на нашем рынке по сути не было. Для азиатских грузовичков такая компоновка самая популярная. Аргумент – сокращение общей длины и, как следствие, улучшение маневренности. Для городской доставки это и в России ценное качество.
Кузов и каркас
На выбор у меня – шеренга Капитанов.
Варианты с колесной базой 2800 и 3200 мм. Впрочем, коротких сделали считаные единицы, поэтому, вероятно, в дальнейшем программа будет состоять исключительно из «длинных» версий.
Фургоны вмещают до 16 м³, в зависимости от габаритов и типа: промтоварный, изотермический, рефрижератор. У последнего часть объема съедает не только блок холодильника, но и стенки, толщина которых доходит до 80 мм. Кстати, Промтех попутно увеличил длину автомобиля. Стандартный Captain-T – это 5430 мм, а в нижегородском будет минимум 5850 мм.
Надстройки выполнены из сэндвич-панелей и алюминия, что снижает массу. Впрочем, для LCV это актуально в меньшей степени: весового контроля для них нет. Зато есть всевидящее око камер в Москве, которые сверяются с данными из документов. Поэтому полная масса по желанию заказчика может быть 2490 или 3490 кг.
Первый вариант не попадает ни под какие ограничения в столице, включая «грузовой каркас» и доступ в самый центр. Как нас заверили, голое шасси весит 1700 кг, так что запас по грузоподъемности будет даже у тех, кто собирается ездить честно.
Всё своё
Локализация – максимальная. Промтех даже сиденья для «скорых» и пассажирских машин делает сам.
Промтех не ограничился надстройками и добавил в заднюю подвеску свои фирменные пневмобаллоны – вовсе не для достижения комфорта S‑класса в развозном грузовичке. Баллоны позволяют подстроить жесткость под текущую нагрузку. Контуры левого и правого баллонов раздельные – можно поиграть настройками, если, например, груз оказался только по одному борту. Манометры и управление подкачкой пристроили у задней стенки кабины.
Я поездил лишь на пустых машинах, но эффект от такого тюнинга заметен. Если стравить давление до минимума, Dongfeng превратится в опасную при любом маневре «размазню», нагнать до максимума – начнет козлить.
Обычный Dongfeng Captain-T мы тестировали полгода назад, так что всё знакомо. Дизель 2.2 на 128 сил тянет порожний грузовик бодро, только уж очень он громкий – что на ходу, что на холостых. Да еще звук отражается от фургона и дополнительно проникает в кабину через заднее стекло.
Пятиступенчатая механика – четкая, с хорошим подбором передаточных чисел. Руль предсказуемо «пустой», причем обратная связь на нем была разной на разных машинах из тестовой группы.
Самый большой дискомфорт доставляет сильная раскачка передней части и удары, приходящие от нее прямо в спину. Комфортная скорость – не выше 80–90 км/ч: этот капитан не дальнего плавания.
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Цены для сегодняшних реалий не самые страшные: от 2,56 млн рублей за бортовую машину с тентом до 3,04 млн за рефрижератор. Фургонами ассортимент не заканчивается. Есть эвакуатор, цистерна, КМУ и даже автовышка высотой до 14 м.
Не всё Промтех делает сам. И мощностей не хватает, и специалисты в такой спецтехнике есть другие. В перспективе появится двухрядная кабина собственного изготовления. Гарантию нижегородцы дают вне зависимости от версии – 3 года или 100 тысяч км. Одной китайской моделью интерес компании вряд ли ограничится. Значит, будут и другие новинки.
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