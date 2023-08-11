«Головастик» китайский, надстройка наша: как едет? Сколько увезет?

Нижегородская фирма Промтех начала ставить собственные надстройки на шасси грузовичка Dongfeng Captain-T. Это первый опыт и с бескапотниками, и с «китайцами».

До 2022 года львиную долю рынка LCV закрывали ГАЗель и Ford Transit. У нижегородского Промтеха была еще и своя ниша – переделка в комтранс различных Лад. Теперь в компании решили осваивать новые модели. Первым из «китайцев» под перестройку попал Dongfeng Captain-T.

Со времен головастика Hyundai Porter бескапотников на нашем рынке по сути не было. Для азиатских грузовичков такая компоновка самая популярная. Аргумент – сокращение общей длины и, как следствие, улучшение маневренности. Для городской доставки это и в России ценное качество.

Будем привыкать к бескапотникам. Теперь у нас не только Dongfeng Captain-T, но и Sollers Argo. Кабина не так удобна, как у ГАЗели и ей подобных, но теперь выбора особого нет.

Кузов и каркас

На выбор у меня – шеренга Капитанов.

Варианты с колесной базой 2800 и 3200 мм. Впрочем, коротких сделали считаные единицы, поэтому, вероятно, в дальнейшем программа будет состоять исключительно из «длинных» версий.

Передняя подвеска архаичная – балка на рессорах.

Боковой радиатор прикрыт щитком. А вот аккумулятору никакой защиты не положено. Зеркала шикарные, но им бы выносы побольше: надстройка шириной 1,85–1,9 м занимает половину «кадра».

Фургоны вмещают до 16 м³, в зависимости от габаритов и типа: промтоварный, изотермический, рефрижератор. У последнего часть объема съедает не только блок холодильника, но и стенки, толщина которых доходит до 80 мм. Кстати, Промтех попутно увеличил длину автомобиля. Стандартный Captain-T – это 5430 мм, а в нижегородском будет минимум 5850 мм.

Надстройки выполнены из сэндвич-панелей и алюминия, что снижает массу. Впрочем, для LCV это актуально в меньшей степени: весового контроля для них нет. Зато есть всевидящее око камер в Москве, которые сверяются с данными из документов. Поэтому полная масса по желанию заказчика может быть 2490 или 3490 кг.

Первый вариант не попадает ни под какие ограничения в столице, включая «грузовой каркас» и доступ в самый центр. Как нас заверили, голое шасси весит 1700 кг, так что запас по грузоподъемности будет даже у тех, кто собирается ездить честно.

Всё своё

Локализация – максимальная. Промтех даже сиденья для «скорых» и пассажирских машин делает сам.

Промтех не ограничился надстройками и добавил в заднюю подвеску свои фирменные пневмобаллоны – вовсе не для достижения комфорта S‑класса в развозном грузовичке. Баллоны позволяют подстроить жесткость под текущую нагрузку. Контуры левого и правого баллонов раздельные – можно поиграть настройками, если, например, груз оказался только по одному борту. Манометры и управление подкачкой пристроили у задней стенки кабины.

Комплектация неплохая: ESP, электропакет, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема. Но подушек безопасности – ни одной, обогрева сиденья нет. Бумаги А4 можно положить только в лоток на правой части потолка, из-за которого у пассажира нет противосолнечного козырька.

Управление пневмоподвеской – из кабины.

Я поездил лишь на пустых машинах, но эффект от такого тюнинга заметен. Если стравить давление до минимума, Dongfeng превратится в опасную при любом маневре «размазню», нагнать до максимума – начнет козлить.

Обычный Dongfeng Captain-T мы тестировали полгода назад, так что всё знакомо. Дизель 2.2 на 128 сил тянет порожний грузовик бодро, только уж очень он громкий – что на ходу, что на холостых. Да еще звук отражается от фургона и дополнительно проникает в кабину через заднее стекло.

Пятиступенчатая механика – четкая, с хорошим подбором передаточных чисел. Руль предсказуемо «пустой», причем обратная связь на нем была разной на разных машинах из тестовой группы.

Самый большой дискомфорт доставляет сильная раскачка передней части и удары, приходящие от нее прямо в спину. Комфортная скорость – не выше 80–90 км/ч: этот капитан не дальнего плавания.

Все фургоны сделаны очень аккуратно, изъянов я не заметил. Гидроборт у российских покупателей востребован мало (в отличие от Европы и Азии), но в Промтехе надеются на увеличение его популярности.

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Цены для сегодняшних реалий не самые страшные: от 2,56 млн рублей за бортовую машину с тентом до 3,04 млн за рефрижератор. Фургонами ассортимент не заканчивается. Есть эвакуатор, цистерна, КМУ и даже автовышка высотой до 14 м.

Не всё Промтех делает сам. И мощностей не хватает, и специалисты в такой спецтехнике есть другие. В перспективе появится двухрядная кабина собственного изготовления. Гарантию нижегородцы дают вне зависимости от версии – 3 года или 100 тысяч км. Одной китайской моделью интерес компании вряд ли ограничится. Значит, будут и другие новинки.

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