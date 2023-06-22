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УАЗы московской сборки: цена километра – 8 рублей

В столице запущено серийное производство электрических грузовиков на шасси УАЗ Профи.

С электрическим EVM Pro мы познакомились в конце прошлого года. Тогда создатели обещали, что серийный выпуск будет налажен через полгода. Через шесть месяцев в Текстильщиках, на территории Технополиса Москва, действительно начали сборку электрогрузовиков EVM.

На серийных автомобилях стоит пластиковая решетка радиатора со своей эмблемой. Во время нашего прошлого знакомства на EVM Pro стояла металлическая с вырезанными на лазерном станке буквами.
На серийных автомобилях стоит пластиковая решетка радиатора со своей эмблемой. Во время нашего прошлого знакомства на EVM Pro стояла металлическая с вырезанными на лазерном станке буквами.

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Электромотор – собственной разработки

Сборку развернули в трех цехах общей площадью 27 тысяч м². Запущены все цепи производства, кроме электродвигателей.

Синхронный электромотор номинальной мощностью 80 кВт – полностью собственной разработки. Оборудование для его производства смонтировано, остались наладочные работы – поэтому на первые экземпляры ставится китайский электромотор с теми же выходными характеристиками.

Оборудование для производства собственных электромоторов уже смонтировано. Сам двигатель также готов, остались наладочные работы. Пока на серийные EVM Pro временно ставят китайские моторы.
Оборудование для производства собственных электромоторов уже смонтировано. Сам двигатель также готов, остались наладочные работы. Пока на серийные EVM Pro временно ставят китайские моторы.

За РулемПрофи, но другой: тест самого необычного УАЗа

Ячейки батареи тоже китайские – железо-литий-фосфатные. Блоки приходят в виде полуфабрикатов, а уже на заводе навариваются выходные электроды и собираются готовые сегменты – из которых и формируется тяговая батарея емкостью 90 кВт·ч. Основная сложность в производстве батареи – точнейший подбор ячеек по емкости и степени деградации. Только кажется, что они все одинаковые – на деле различия есть.

С одной стороны, дополнительные операции вкупе с громоздкостью самих ячеек – это минус. Зато по соотношению цена-качество железо-литий-фосфатный вариант посчитали оптимальным. Большие габариты не так критичны для грузовой машины, и с запасом хода всё неплохо. При аудиторских испытаниях в феврале этого года EVM Pro с кунгом прошел 277 км, после чего осталось 15% заряда. Достойно, учитывая снегопад и низкую температуру.

Литий-железо-фосфатные ячейки закупаются в Китае. Выходные электроды напаиваются уже у нас. Тяговая батарея состоит из десяти сегментов, по 12 ячеек каждый.
Литий-железо-фосфатные ячейки закупаются в Китае. Выходные электроды напаиваются уже у нас. Тяговая батарея состоит из десяти сегментов, по 12 ячеек каждый.

За РулемСколько реально проезжает электрическая ГАЗель? Полный видеообзор новинки

Гарантия на все электрические компоненты у EVM – пять лет. На само шасси и кабину сохраняется заводская ульяновская гарантия.

Именно шасси остается самым слабым звеном. С коррозионной стойкостью проблемы, потому проводят дополнительную антикоррозионную обработку. Но другого поставщика всё равно нет. Единственная альтернатива – это ГАЗель, но в Нижнем есть своя программа «электричек». Закупать шасси у завода, чтобы делать для него же прямых конкурентов – это не самая удачная затея. Однажды можно остаться без поставщика шасси.

Цех крупноузловой сборки разбит на пять тактов. На первом монтируются главные электрические элементы. На последнем проводится контроль всех выходных ­параметров.
Цех крупноузловой сборки разбит на пять тактов. На первом монтируются главные электрические элементы. На последнем проводится контроль всех выходных ­параметров.

Цена вопроса

За РулемНовая модель на базе УАЗа уже в продаже — названы цены

Отпускная цена электрического EVM Pro – 4,5 млн рублей. Безумно дорого, учитывая трехкратную разницу с бензиновым УАЗом.

Однако профессиональные перевозчики берут во внимание не столько цену, сколько стоимость владения в пересчете на километр. В случае с EVM выходит около 8 рублей на каждый километр, что почти вдвое ниже, чем у Профи с двигателем внутреннего сгорания. К тому же мало кто покупает коммерческую технику за наличные, а с учетом субсидий можно сэкономить 950 тысяч.

На финальной стадии проводится диагностика всех систем, а также набивается VIN. Шасси из Ульяновска поставляются без номеров, и у EVM свой VIN.
На финальной стадии проводится диагностика всех систем, а также набивается VIN. Шасси из Ульяновска поставляются без номеров, и у EVM свой VIN.

Годовая мощность завода – пока 1000 электромобилей. Немного, но вряд ли спрос в ближайшее время будет выше. В том, что он будет в принципе, надежда есть. Часть будущей партии уже заказана, а интерес правительства Москвы в EVM Pro вовсе не гипотетический. Формат электрической тяги для городских коммерческих перевозок работает.

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На серийных автомобилях стоит пластиковая решетка радиатора со своей эмблемой. Во время нашего прошлого знакомства на EVM Pro стояла металлическая с вырезанными на лазерном станке буквами.
Оборудование для производства собственных электромоторов уже смонтировано. Сам двигатель также готов, остались наладочные работы. Пока на серийные EVM Pro временно ставят китайские моторы.
Литий-железо-фосфатные ячейки закупаются в Китае. Выходные электроды напаиваются уже у нас. Тяговая батарея состоит из десяти сегментов, по 12 ячеек каждый.
Цех крупноузловой сборки разбит на пять тактов. На первом монтируются главные электрические элементы. На последнем проводится контроль всех выходных ­параметров.
На финальной стадии проводится диагностика всех систем, а также набивается VIN. Шасси из Ульяновска поставляются без номеров, и у EVM свой VIN.

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За РулемВиноградов Александр
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

За РулемБезымянный
УАЗ Профи  2017/ срок владения: 1 - 3 года

Комментарий:

Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.

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