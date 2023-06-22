УАЗы московской сборки: цена километра – 8 рублей
С электрическим EVM Pro мы познакомились в конце прошлого года. Тогда создатели обещали, что серийный выпуск будет налажен через полгода. Через шесть месяцев в Текстильщиках, на территории Технополиса Москва, действительно начали сборку электрогрузовиков EVM.
Электромотор – собственной разработки
Сборку развернули в трех цехах общей площадью 27 тысяч м². Запущены все цепи производства, кроме электродвигателей.
Синхронный электромотор номинальной мощностью 80 кВт – полностью собственной разработки. Оборудование для его производства смонтировано, остались наладочные работы – поэтому на первые экземпляры ставится китайский электромотор с теми же выходными характеристиками.
Ячейки батареи тоже китайские – железо-литий-фосфатные. Блоки приходят в виде полуфабрикатов, а уже на заводе навариваются выходные электроды и собираются готовые сегменты – из которых и формируется тяговая батарея емкостью 90 кВт·ч. Основная сложность в производстве батареи – точнейший подбор ячеек по емкости и степени деградации. Только кажется, что они все одинаковые – на деле различия есть.
С одной стороны, дополнительные операции вкупе с громоздкостью самих ячеек – это минус. Зато по соотношению цена-качество железо-литий-фосфатный вариант посчитали оптимальным. Большие габариты не так критичны для грузовой машины, и с запасом хода всё неплохо. При аудиторских испытаниях в феврале этого года EVM Pro с кунгом прошел 277 км, после чего осталось 15% заряда. Достойно, учитывая снегопад и низкую температуру.
Гарантия на все электрические компоненты у EVM – пять лет. На само шасси и кабину сохраняется заводская ульяновская гарантия.
Именно шасси остается самым слабым звеном. С коррозионной стойкостью проблемы, потому проводят дополнительную антикоррозионную обработку. Но другого поставщика всё равно нет. Единственная альтернатива – это ГАЗель, но в Нижнем есть своя программа «электричек». Закупать шасси у завода, чтобы делать для него же прямых конкурентов – это не самая удачная затея. Однажды можно остаться без поставщика шасси.
Цена вопроса
Отпускная цена электрического EVM Pro – 4,5 млн рублей. Безумно дорого, учитывая трехкратную разницу с бензиновым УАЗом.
Однако профессиональные перевозчики берут во внимание не столько цену, сколько стоимость владения в пересчете на километр. В случае с EVM выходит около 8 рублей на каждый километр, что почти вдвое ниже, чем у Профи с двигателем внутреннего сгорания. К тому же мало кто покупает коммерческую технику за наличные, а с учетом субсидий можно сэкономить 950 тысяч.
Годовая мощность завода – пока 1000 электромобилей. Немного, но вряд ли спрос в ближайшее время будет выше. В том, что он будет в принципе, надежда есть. Часть будущей партии уже заказана, а интерес правительства Москвы в EVM Pro вовсе не гипотетический. Формат электрической тяги для городских коммерческих перевозок работает.
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Отзывы о УАЗ Профи (636)
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.