Длиннобазный УАЗ Профи: есть что рассказать! И показать

УАЗ Полуторка: 3 вещи, которые бесят — и 2, за которые все прощаешь

Таким УАЗ Профи я еще не видел: в кузов влезает до восьми европалет, а общий его объем — 16 кубометров.

Грузовички под водительскую категорию В на весовых пунктах контроля никогда не взвешивают. И многие грузят их по своим потребностям. Это прекрасно знают ГАЗ и УАЗ, а потому проектируют машины с запасом прочности.

Представляя Профи Полуторку после модернизации, ульяновцы сказали, что максимально возможная нагрузка на все колеса увеличилась с 5140 до 5550 кг, на заднюю ось — с 2570 до 3700 кг. Это при том, что максимально допустимая масса, по документам, осталась прежней — 3500 кг, как и требуется для легковой категории. Ну, вы всё поняли.

Вместо четырех колес размерности 225/75 R16 на Профи 4×2 теперь ставят шесть колес с шинами 195/75 R16. Клиренс от такой замены потерял около 20 мм (стало 193 мм). Для моноприводной версии — достаточно. Двигатель ЗМЗ Про и 5‑ступенчатая механика не изменились.

У меня такого груза не нашлось. Около 200 кг мебели Полуторка перевезла не поперхнувшись. С 400 кг досок она проявила легкий напряг, однако для мотора и тормозов и это не оказалось сложной задачей. Для последней, полновесной проверки я поехал на ближайший стройрынок и взял «в аренду» палету с сухой смесью. Она одна выбирает всю грузоподъемность Профи.





Задвигаем поглубже, чтобы тонна с лишним не оказалась висящей на заднем свесе кузова.

Шесть шин

Прежние одинарные шины под высокой нагрузкой продавливались, даже если их накачивали с повышенным давлением. Машина более-менее уверенно стояла в поворотах только будучи пустой. Даже небольшая нагрузка порождала большие крены кормы, и Профи от этого менял ­траекторию в виражах.

Профи не хватает ниш, полочек, подстаканников и зарядных разъемов. У более современных одноклассников счет им переваливает за десяток.

На передней панели больше нет штатной медиасистемы: плохо брали. В нишу из-под нее идеально встает среднеразмерный смартфон в качестве навигатора: всё видно, никуда не падает, и держатель не нужен.





Прелесть двускатной задней ошиновки заметил еще на стадии погрузки. Какая была форма шин, такая и осталась. И в поворотах Полуторка ведет себя заметно лучше. Это касается как груженого состояния, так и порожнего. Расплачиваться за улучшение повадок придется при смене шин. Шесть колес меньшей размерности дороже четырех покрупнее. Переплата за комплект с учетом шиномонтажа составит примерно 3000–6000 рублей в зависимости от модели шин.





Модернизированное рулевое управление с демпфером сделало реакции Полуторки точнее. А вот настоящее чудо: из четырех Профи, что я водил, только у этого руль остался стоять прямо после нескольких сотен километров. Все предыдущие либо изначально «кривили», либо начинали уплывать через 400–600 км. Измененная архитектура подвески тоже внесла свою лепту в улучшение управляемости.

МОДИФИКАЦИИ УАЗ Профи с одинарной кабиной и короткой базой можно заказать в «облегченном» варианте — с допустимой полной массой 2500 кг вместо 3500. Это избавляет от проблем с ездой по Москве. Технически при этом машина никак не меняется. Посмотрим, сколько таких будет продаваться. Материалы по теме Новый китайский грузовик: сравнили его с нашим Соболем Покупателю длиннобазного Профи чуть дороже обойдется ГБО: 50 тысяч рублей вместо 45 тысяч — потому что баллон имеет емкость 150 л против стандартных 100 литров. Поклонники полноприводного Профи 4×4 с двухрядной кабиной заплатят 75 тысяч рублей вместо 65 тысяч за пакет «Комфорт». Только для этой модификации оставили противотуманные фары, которые и увеличивают цену.

Не гони!

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Польза от задних дисковых тормозов субъективно на пустом или почти пустом УАЗе незаметна. При размеренной манере вождения ему хватает и барабанов. Однако груженая машина останавливается чуточку увереннее именно с дисковыми тормозами, что вполне логично. Система стабилизации пока не появилась, есть только АБС.





Через неплохую шумоизоляцию доминантой на любой скорости пробивается вой коробки передач. И это еще заднеприводная Полуторка. А на Профи 4×4 после 80 км/ч гул от раздатки затмевает всё!





Двигателю явно не хочется разгонять машину быстрее 90 км/ч. Не обкатался? На одометре уже 8000 км — пора бы уже дышать полной грудью.

Про расход





На дисплее отображается остаток и бензина, и газа.





Расход топлива — больная тема. Неспроста в ТТХ дан старорежимный контрольный замер при 80 км/ч. На более высокой скорости аппетит заметно растет. Хорошо, что на длиннобазный Профи встает баллон под пропан-бутан на 150 л вместо стандартных 100 л .





Указатель остатка газа — весьма приблизительный. По моим прикидкам, на трассовых 80 км/ч расход газа укладывается в 15 л/100 км. Выходит, на одном баллоне проезжаешь до 1000 км! И это не трогая бензин, которого УАЗ везет 68 л. Завидная автономность.

Сколько стоит?

Понятно, что УАЗ Профи Полуторка — машина не идеальная, несмотря на все нововведения. Но ульяновская Полуторка дешевле другой полуторки — нижегородской. Цена осталась самой низкой в сегменте: от 1 075 000 за самую простую версию.





В списке опций появилось улучшенное водительское сиденье — от топовой комплектации Патриота. Очень удобное, с регулировками по высоте и по вылету поясничного упора. Его можно заказать лишь в пакете с кондиционером, «круизом», обогревами ветрового стекла и сидений — за 65 тысяч рублей. Жаль, что только всё вместе, но цена за такой набор адекватная. Подлокотник между сиденьями тоже поставили при модернизации. Видно, что машину задумывали без него. Он поставил крест на использовании подбутыльника на задней стенке, мешает настройкам водительского кресла и короток для того, чтобы лежащей на нём рукой было удобно ­орудовать рычагом коробки.

Длиннобазная Полуторка стартует с 1 125 000 рублей. ГАЗель Бизнес дороже примерно на 150 тысяч.

НОВОЕ ЖЕЛЕЗО Передняя подвеска теперь на четырех продольных рычагах, амортизаторы перенесли внутрь пружин. Ход сжатия вырос с 73 до 85–90 мм. В рулевом управлении появился демпфер, тяги стали прямыми и более жесткими. Сзади пересмотрели характеристики рессор (меньше проседают), изменили места крепления амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости, поставили дисковые тормоза.



Мелочи жизни

За неделю подметил в УАЗе четыре недоработки.





Одна мелкая: лампы в задних фонарях периодически включаются только после удара по плафону.





Одна средняя: фургон слишком придвинут к кабине, и трос тента трется по краске. Что бывает с незащищенным уазовским металлом, ­рассказывать не нужно.





А вот две комичные. Подсказчик своевременного переключения передач в комбинации приборов упорно предлагает перейти на пятую, хотя машина уже на ней и едет. А пластик внешней отделки кабины уже выцвел под «зимний камуфляж».





Замена подвески и колес не прошла бесследно для колеи: передняя увеличилась с 1600 до 1648 мм, задняя уменьшилась с 1600 до 1550 мм. Переднюю ось перенесли на 30 мм вперед: при взгляде на колесную арку видно, что колесо чуть ближе к ее переднему краю.

Сносно рулится, хорошее сиденье, 150 л газа Расход бензина, вой коробки передач

Номинант Гран-при «За рулем»









УАЗ Профи Полуторка — номинант Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021. К участию в конкурсе допускались только новые модели, которые вышли на российский рынок с 1 июля предыдущего года по 30 июня 2021-го.





Выбирать лучшую технику доверено профессионалам — тем, кто продает, обслуживает и эксплуатирует эти машины. Церемонию награждения победителей мы проводим 7 сентября в 11 часов утра на выставке COMTRANS—2021, которая проходит в «Крокус Экспо». Регистрация на выставку платная, но с промокодом от «За рулем» CT210025 вы получаете электронный билет бесплатно.





УАЗ Профи Полуторка дл иннобазный

Длина / ширина / высота / база 7050 / 1990 / 2800 / 4180 мм

7050 / 1990 / 2800 / 4180 мм Количество мест 3

3 Внутренние длина / ширина грузовой платформы 4200 / 2060 мм

4200 / 2060 мм Снаряженная / полная масса 2290 (2410) / 3500 кг

2290 (2410) / 3500 кг Погрузочная высота 957 мм

957 мм Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт / 149,6 л.с. при 5000 об/мин (105 кВт / 143 л.с. при 5000 об/мин); 235 Н·м при 2650 об/мин (228 Н·м при 2650 об/мин)

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт / 149,6 л.с. при 5000 об/мин (105 кВт / 143 л.с. при 5000 об/мин); 235 Н·м при 2650 об/мин (228 Н·м при 2650 об/мин) Максимальная скорость 130 (125) км/ч

130 (125) км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92 / 68 л (пропан-бутан / 150 л)

АИ‑92 / 68 л (пропан-бутан / 150 л) Расход топлива при скорости 80 км/ч 11,6 (13,8) л / 100 км

11,6 (13,8) л / 100 км Трансмиссия задний привод; М5

В скобках дополнительные данные для битопливной версии с ГБО





Коммерческий транспорт должен работать всегда! Рекомендуем обратить внимание на антибуксы и заранее установить дворники с подогревом!

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