Длиннобазный УАЗ Профи: есть что рассказать! И показать

Таким УАЗ Профи я еще не видел: в кузов влезает до восьми европалет, а общий его объем — 16 кубометров.
Грузовички под водительскую категорию В на весовых пунктах контроля никогда не взвешивают. И многие грузят их по своим потребностям. Это прекрасно знают ГАЗ и УАЗ, а потому проектируют машины с запасом прочности.
Представляя Профи Полуторку после модернизации, ульяновцы сказали, что максимально возможная нагрузка на все колеса увеличилась с 5140 до 5550 кг, на заднюю ось — с 2570 до 3700 кг. Это при том, что максимально допустимая масса, по документам, осталась прежней — 3500 кг, как и требуется для легковой категории. Ну, вы всё поняли.
У меня такого груза не нашлось. Около 200 кг мебели Полуторка перевезла не поперхнувшись. С 400 кг досок она проявила легкий напряг, однако для мотора и тормозов и это не оказалось сложной задачей. Для последней, полновесной проверки я поехал на ближайший стройрынок и взял «в аренду» палету с сухой смесью. Она одна выбирает всю грузоподъемность Профи.
Задвигаем поглубже, чтобы тонна с лишним не оказалась висящей на заднем свесе кузова.
Шесть шин
Прежние одинарные шины под высокой нагрузкой продавливались, даже если их накачивали с повышенным давлением. Машина более-менее уверенно стояла в поворотах только будучи пустой. Даже небольшая нагрузка порождала большие крены кормы, и Профи от этого менял траекторию в виражах.
Прелесть двускатной задней ошиновки заметил еще на стадии погрузки. Какая была форма шин, такая и осталась. И в поворотах Полуторка ведет себя заметно лучше. Это касается как груженого состояния, так и порожнего. Расплачиваться за улучшение повадок придется при смене шин. Шесть колес меньшей размерности дороже четырех покрупнее. Переплата за комплект с учетом шиномонтажа составит примерно 3000–6000 рублей в зависимости от модели шин.
Модернизированное рулевое управление с демпфером сделало реакции Полуторки точнее. А вот настоящее чудо: из четырех Профи, что я водил, только у этого руль остался стоять прямо после нескольких сотен километров. Все предыдущие либо изначально «кривили», либо начинали уплывать через 400–600 км. Измененная архитектура подвески тоже внесла свою лепту в улучшение управляемости.
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МОДИФИКАЦИИ
УАЗ Профи с одинарной кабиной и короткой базой можно заказать в «облегченном» варианте — с допустимой полной массой 2500 кг вместо 3500. Это избавляет от проблем с ездой по Москве. Технически при этом машина никак не меняется. Посмотрим, сколько таких будет продаваться.
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Покупателю длиннобазного Профи чуть дороже обойдется ГБО: 50 тысяч рублей вместо 45 тысяч — потому что баллон имеет емкость 150 л против стандартных 100 литров.
Поклонники полноприводного Профи 4×4 с двухрядной кабиной заплатят 75 тысяч рублей вместо 65 тысяч за пакет «Комфорт». Только для этой модификации оставили противотуманные фары, которые и увеличивают цену.
Не гони!
Польза от задних дисковых тормозов субъективно на пустом или почти пустом УАЗе незаметна. При размеренной манере вождения ему хватает и барабанов. Однако груженая машина останавливается чуточку увереннее именно с дисковыми тормозами, что вполне логично. Система стабилизации пока не появилась, есть только АБС.
Через неплохую шумоизоляцию доминантой на любой скорости пробивается вой коробки передач. И это еще заднеприводная Полуторка. А на Профи 4×4 после 80 км/ч гул от раздатки затмевает всё!
Двигателю явно не хочется разгонять машину быстрее 90 км/ч. Не обкатался? На одометре уже 8000 км — пора бы уже дышать полной грудью.
Про расход
Расход топлива — больная тема. Неспроста в ТТХ дан старорежимный контрольный замер при 80 км/ч. На более высокой скорости аппетит заметно растет. Хорошо, что на длиннобазный Профи встает баллон под пропан-бутан на 150 л вместо стандартных 100 л.
Указатель остатка газа — весьма приблизительный. По моим прикидкам, на трассовых 80 км/ч расход газа укладывается в 15 л/100 км. Выходит, на одном баллоне проезжаешь до 1000 км! И это не трогая бензин, которого УАЗ везет 68 л. Завидная автономность.
Сколько стоит?
Понятно, что УАЗ Профи Полуторка — машина не идеальная, несмотря на все нововведения. Но ульяновская Полуторка дешевле другой полуторки — нижегородской. Цена осталась самой низкой в сегменте: от 1 075 000 за самую простую версию.
Длиннобазная Полуторка стартует с 1 125 000 рублей. ГАЗель Бизнес дороже примерно на 150 тысяч.
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НОВОЕ ЖЕЛЕЗО
Передняя подвеска теперь на четырех продольных рычагах, амортизаторы перенесли внутрь пружин. Ход сжатия вырос с 73 до 85–90 мм.
В рулевом управлении появился демпфер, тяги стали прямыми и более жесткими. Сзади пересмотрели характеристики рессор (меньше проседают), изменили места крепления амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости, поставили дисковые тормоза.
Мелочи жизни
За неделю подметил в УАЗе четыре недоработки.
Одна мелкая: лампы в задних фонарях периодически включаются только после удара по плафону.
Одна средняя: фургон слишком придвинут к кабине, и трос тента трется по краске. Что бывает с незащищенным уазовским металлом, рассказывать не нужно.
А вот две комичные. Подсказчик своевременного переключения передач в комбинации приборов упорно предлагает перейти на пятую, хотя машина уже на ней и едет. А пластик внешней отделки кабины уже выцвел под «зимний камуфляж».
|Сносно рулится, хорошее сиденье, 150 л газа
|Расход бензина, вой коробки передач
Номинант Гран-при «За рулем»
УАЗ Профи Полуторка — номинант Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021. К участию в конкурсе допускались только новые модели, которые вышли на российский рынок с 1 июля предыдущего года по 30 июня 2021-го.
Выбирать лучшую технику доверено профессионалам — тем, кто продает, обслуживает и эксплуатирует эти машины. Церемонию награждения победителей мы проводим 7 сентября в 11 часов утра на выставке COMTRANS—2021, которая проходит в «Крокус Экспо». Регистрация на выставку платная, но с промокодом от «За рулем» CT210025 вы получаете электронный билет бесплатно.
УАЗ Профи Полуторка длиннобазный
- Длина / ширина / высота / база 7050 / 1990 / 2800 / 4180 мм
- Количество мест 3
- Внутренние длина / ширина грузовой платформы 4200 / 2060 мм
- Снаряженная / полная масса 2290 (2410) / 3500 кг
- Погрузочная высота 957 мм
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт / 149,6 л.с. при 5000 об/мин (105 кВт / 143 л.с. при 5000 об/мин); 235 Н·м при 2650 об/мин (228 Н·м при 2650 об/мин)
- Максимальная скорость 130 (125) км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92 / 68 л (пропан-бутан / 150 л)
- Расход топлива при скорости 80 км/ч 11,6 (13,8) л / 100 км
- Трансмиссия задний привод; М5
В скобках дополнительные данные для битопливной версии с ГБО
Коммерческий транспорт должен работать всегда! Рекомендуем обратить внимание на антибуксы и заранее установить дворники с подогревом!
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