Заднеприводному грузовику УАЗ Профи поменяли подвеску, колеса и рулевое управление. И дали нарицательное для всего класса имя — Полуторка.

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УАЗ Профи на рынке уже три с половиной года — и всё это время он пытается хоть немного подвинуть немолодую Газель Бизнес. И вроде бы всё для этого есть: современный интерьер, выбор модификаций, ставка на нужный в России полный привод, цена пониже газовской. А продажи мизерные. И в Ульяновске затеяли модернизацию модели.

УАЗ Профи Полуторка 4×2. Противотуманные фары оставили только для двухрядной кабины на Профи 4×4. Жаль — светили они неплохо. Внешне ничего нового — кроме колес.

Колесная формула

Именно модернизацию — техническое усовершенствование, а не просто внешний рестайлинг. Полноприводные исполнения не трогали. Во‑первых, спросом на них уазовцы довольны — более 50% всех продаж Профи. И хотя в абсолютных цифрах получается немного, приоритеты аудитории ясны.

Во‑вторых, для Профи 4×4 вариант с односкатной ошиновкой сзади — концептуально правильный. На бездорожье двигатель не тратит силы на пробивание колеи для внутренней пары задних колес: вторая ось идет по следам первой.

А вот Профи 4×2 (теперь — Профи Полуторка 4×2) стал конструктивно ближе к Газели. Единственное внешнее изменение: вместо четырех колес размерности 225/75 R16 стоят шесть 195/75 R16. Задняя ось отныне двухскатная.

Калькулятор говорит, что от такой замены клиренс уменьшится на 23 мм. Официальная характеристика обещает просадку на 17 мм — с 210 до 193 мм. Короче, минус два сантиметра. Жалко, конечно, но ведь мы говорим о моноприводной версии для обычных дорог: ей должно хватить.

Достаточно современную переднюю панель салона менять не стали. Штатной медиасистемы с навигацией больше нет — плохо брали. В её нишу идеально встает смартфон, и карту можно смотреть на нём. Центральный замок есть, но ключ без кнопок, самый примитивный.

Я ездил на дореформенных Профи с одно- и двухрядной кабиной. Первые несколько поворотов после погрузки до разрешенной полной массы пугали. Крен передней части оставался разумным, но кузов был готов своими стараниями завалить машину набок. И односкатные шины заметно проседали даже с рекомендованным повышенным давлением — как на велосипеде, когда посадил кого-то на багажник. Уж если заметил я, то профессиональные перевозчики — и подавно.

Поэтому УАЗу сменили конструктив ­на близкий к газелевскому. В минусах — увеличение расходов на шины: шесть колес вместо прежних четырех. Но со «спарками» сзади машина намного лучше ведет себя с грузом. И даже будучи пустой держится на дороге увереннее.

Из-за изменившихся параметров заднего моста на Профи Полуторку не ставят стандартный кузов шириной 1990 мм, только широкий на 2180 мм. Соответственно, и зеркала только грузовые — на массивных металлических кронштейнах, без электрорегулировок (хотя обогрев есть). Цивильные пластмассовые зеркала сохранились только на Профи 4×4. На длиннобазной Полуторке баллон заводского ГБО ставят увеличенного объема — со 100 до 150 литров, причем доплату за больший объем не просят.

Статистика продаж отечественных LCV*, тыс. шт.

Год Газель Next Газель Бизнес УАЗ Профи 2018 28,3 10,9 4,4 2019 29,3 10,8 3,5 2020 25,0 10,3 2,7

*По данным Автостата и АЕБ.

Железные реформы

В задней подвеске теперь другие рессоры. Под нагрузкой Профи стал лучше держать осанку, проседая не так заметно. За сдвоенными колесами можно рассмотреть дисковые тормоза (полноприводникам оставили барабанные). Улучшения замедления я не почувствовал — старым машинам и с полной массой тормозов хватало, если водить адекватно. А вот задние колодки придется менять чаще, и они обойдутся дороже.

Задняя подвеска (было — стало)

Хорошо помню, как несколько лет назад изменения в передней подвеске и рулевом улучшили повадки Патриота и Пикапа. Так вот, Профи пошел по их стопам, но не копирует собратьев. Передний мост держат четыре продольных рычага вместо двух, амортизаторы перенесли внутрь пружин. Ход сжатия подвески вырос с 73 до 85–90 мм.

Передняя подвеска (было — стало)

В рулевом управлении появился демпфер, тяги стали прямыми и более жесткими. Но глобально ничего не изменилось. Реакции размазанные, а на машине с пробегом едва за 1000 км руль уже стоит криво при движении прямо. То ли мне так не везет с УАЗами, то ли они действительно не могут держать настройку сход-развала больше тысячи-другой километров.

Рулевое управление (было — стало)

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В категорию С ульяновская Полуторка пока не лезет. И правильно — в том числе, в свете новых драконовских ограничений для грузовиков в столичном регионе. При официально разрешенной массе до 3500 кг завод приводит и другие цифры. Так, суммарная возможная нагрузка на все колеса увеличилась с 5140 до 5550 кг. Причем для задней оси показатель вырос с 2570 до 3700 кг. Но мы вам этого не говорили.

Ещё одним камнем в огород Газели призвана стать удлиненная версия Профи. У такой Полуторки внутренние размеры кузова — 4200 на 2060 мм против 3089 на 2060 мм у базовой машины. Грузить можно восемь палет вместо пяти. Общая длина машины выросла с 5940 до 7050 мм. Раму для этого растянули вставками посередине и в районе заднего свеса.

Есть и попутные плюсы, помимо увеличенной вместительности. В силу иной конструкции бортов, боковые можно откидывать без демонтажа каркаса тента. А между кабиной и задней осью влезает баллон штатного газобалонного оборудования не на 100, а уже на 150 литров. Что интересно: прибавка в объеме на цену не влияет: для всех Профи заводская установка ГБО под пропан-бутан стоит 45 тысяч рублей.

Языком цифр Передняя колея выросла с 1600 до 1648 мм. Задняя почти на столько же уменьшилась: было 1600 мм, стало 1550 мм. Колесная база увеличилась на неуловимые глазом 30 мм: с 3500 до 3530 мм. Техническая характеристика подсказывает, что переносили переднюю ось, ибо передний свес сократился аккурат на эти 30 мм (с 850 до 820 мм), задний же остался неизменным (1590 мм). Радиус разворота у базовой Полуторки самый скромный в семействе — 6,2 м. Полноприводной машине требуется 6,9 м. Удлиненная модификация 4×2 уложится только в 7,1 м.

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Двигатель, коробку передач, кабину, интерьер оставили прежними. Это позволило удержать адекватную цену. Базовая машина стоит 980 000 рублей, удлиненная — 1 025 000. Газель Бизнес дороже как минимум на полторы сотни тысяч.

На спаренном ­пассажирском сиденье (на котором на самом деле вдвоем не усесться) появился подлокотник, которым удобно пользоваться и водителю. Для водителя можно заказать улучшенное кресло от Патриота.

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Отдельными опциями идут цвет-«металлик» (12 500 рублей), блокировка заднего дифференциала (40 900) и обтекатель на крыше (16 900). Стандартную комплектацию в составе электроприводов стекол, обогрева зеркал, ходовых огней, АБС, подушки безопасности водителя, центрального замка и аудиоподготовки можно расширить пакетом «Комфорт» за 65 000 рублей — это кондиционер, улучшенное кресло водителя, круиз-контроль, обогрев ветрового стекла и сидений.

Цены сносные, однако такими они были и прежде. Теперь вся надежда на то, что покупатели вдруг полюбят уазовскую Полуторку за улучшенную ходовую часть.

УАЗ Профи Полуторка 4×2

Длина / ширина / высота / база 5940 / 2180 / 2530 / 3530 мм

5940 / 2180 / 2530 / 3530 мм Количество мест 3

3 Внутренние длина / ширина грузовой платформы 3089 / 2060 мм

3089 / 2060 мм Снаряженная / полная масса 2085 (2175) / 3500 кг

2085 (2175) / 3500 кг Погрузочная высота 966 мм

966 мм Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт / 149,6 л.с. при 5000 об/мин (105 кВт / 143 л.с. при 5000 об/мин); 235 Н·м при 2650 об/мин (228 Н·м при 2650 об/мин)

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2693 см³; 110 кВт / 149,6 л.с. при 5000 об/мин (105 кВт / 143 л.с. при 5000 об/мин); 235 Н·м при 2650 об/мин (228 Н·м при 2650 об/мин) Максимальная скорость 130 (125) км/ч

130 (125) км/ч Топливо/запас топлива АИ-92 / 68 л (пропан-бутан/100 л)

АИ-92 / 68 л (пропан-бутан/100 л) Расход топлива при скорости 80 км/ч 11,6 (13,8) л / 100 км

11,6 (13,8) л / 100 км Трансмиссия задний привод; М5

(В скобках дополнительные данные для битопливной версии с ГБО)

Разница в стоимости шин, рублей

Модель шин Размерность Цена за шину Цена за комплект Стоимость сборки колес Итого Переплата Кама-218 225/75 R16 4 370 17 480 1400 (4 шт.) 18 880 Кама Евро LCV 131 195/75 R16 3 250 19 500 2100 (6 шт.) 21 600 2720 Cordiant Business CA 225/75 R16 4 870 19 480 1400 (4 шт.) 20 880 Cordiant Business CA 195/75 R16 3 850 23 100 2100 (6 шт.) 25 200 4320

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