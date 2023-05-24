ГАЗ представил микроавтобус Соболь NN

Три ряда сидений, шесть мест — но можно трансформировать в мобильный офис или огромный грузовой отсек.

Вслед за грузопассажирской версией ГАЗ Соболь NN рассекречен и микроавтобус. Сугубо пассажирский вариант нового Соболя на международной выставке COMvex-2023 представил дистрибьютор ГАЗа – ГК «Современные транспортные технологии».

В салоне три ряда сидений и 6 мест. Сообщается, что салон-трансформер позволяет подготовить полноценное комфортное спальное место для отдыха в длительном путешествии.

Кроме того, есть возможность перемещения сидений по длине салона и создания грузового отсека вместимостью 5,1 м3. Предусмотрена и возможность организации мобильного офиса для ведения переговоров и решения текущих задач.

В комплектации заявлен улучшенный пакет термо-, шумо- и виброизоляции кузова, автоматическая подножка со светодиодной подсветкой, тонировка стекол.

Пресс-служба обращает внимание на малый радиус разворота (5,4 метра), делающий Соболь удобным в городской среде.

Цены и дата старта продаж микроавтобуса ГАЗ Соболь NN пока не объявлены.

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Источник и фото: ГК «СТТ»