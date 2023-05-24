ГАЗ представил микроавтобус Соболь NN
Вслед за грузопассажирской версией ГАЗ Соболь NN рассекречен и микроавтобус. Сугубо пассажирский вариант нового Соболя на международной выставке COMvex-2023 представил дистрибьютор ГАЗа – ГК «Современные транспортные технологии».
В салоне три ряда сидений и 6 мест. Сообщается, что салон-трансформер позволяет подготовить полноценное комфортное спальное место для отдыха в длительном путешествии.
Кроме того, есть возможность перемещения сидений по длине салона и создания грузового отсека вместимостью 5,1 м3. Предусмотрена и возможность организации мобильного офиса для ведения переговоров и решения текущих задач.
В комплектации заявлен улучшенный пакет термо-, шумо- и виброизоляции кузова, автоматическая подножка со светодиодной подсветкой, тонировка стекол.
Пресс-служба обращает внимание на малый радиус разворота (5,4 метра), делающий Соболь удобным в городской среде.
Цены и дата старта продаж микроавтобуса ГАЗ Соболь NN пока не объявлены.
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Источник и фото: ГК «СТТ»
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Отзывы о ГАЗ Соболь (13)
Комментарий:
Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. – меняю масло, 20-25 тыс – топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по расходу на полном приводе у меня выходит в среднем 9 литров на скорости 80 км/ч по трассе. По городу выходит чуть больше.