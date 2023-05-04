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Наконец-то! Грузопассажирский Соболь NN — это будет интересно!Наконец-то! Грузопассажирский Соболь NN — это будет интересно!
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Наконец-то! Грузопассажирский Соболь NN — это будет интересно!

Техническая начинка комби идентична фургонам, а вот второй ряд пассажирского салона интересен.

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Стало известно, какие обновления в текущем году произойдут в различных семействах автомобилей ГАЗ. Пожалуй, одна из наиболее интересных новинок ждет нас в линейке Соболь NN. Ее решено расширить логичной и весьма популярной версией – грузопассажирской с двухрядной кабиной, ее еще называют комби.

Плюсы такой машины для малого бизнеса очевидны: грузоподъемность – менее тонны (930 кг), позволяет ей двигаться внутри Третьего транспортного кольца Москвы. Однако ограничения, связанные с «грузовым каркасом», на такой Соболь уже распространяются, ведь полная масса составляет 3,5 тонны.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Техническая начинка комби идентична фургонам, а вот второй ряд пассажирского салона интересен. Он перекочевал с машин поколения Next и вписался весьма органично.

Заметьте, какие высокие тут спинки сидений. Это потому, что они трансформируются в полноценное спальное место! А под подушками сидений есть еще и объемный вещевой ящик.

Кроме того, в линейку добавились (или добавятся в ближайшее время) Соболь NN с бортовой платформой, а также ГАЗель с односкатным мостом и Валдай с новым двигателем.

За Рулем
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Источник: ktt-magazine.ru

Фото: ktt-magazine.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о ГАЗ Соболь (13)

За РулемБезымянный
ГАЗ Соболь  2016/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. – меняю масло, 20-25 тыс – топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по расходу на полном приводе у меня выходит в среднем 9 литров на скорости 80 км/ч по трассе. По городу выходит чуть больше.

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