Наконец-то! Грузопассажирский Соболь NN — это будет интересно!

Техническая начинка комби идентична фургонам, а вот второй ряд пассажирского салона интересен.

Стало известно, какие обновления в текущем году произойдут в различных семействах автомобилей ГАЗ. Пожалуй, одна из наиболее интересных новинок ждет нас в линейке Соболь NN. Ее решено расширить логичной и весьма популярной версией – грузопассажирской с двухрядной кабиной, ее еще называют комби.

Плюсы такой машины для малого бизнеса очевидны: грузоподъемность – менее тонны (930 кг), позволяет ей двигаться внутри Третьего транспортного кольца Москвы. Однако ограничения, связанные с «грузовым каркасом», на такой Соболь уже распространяются, ведь полная масса составляет 3,5 тонны.

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Техническая начинка комби идентична фургонам, а вот второй ряд пассажирского салона интересен. Он перекочевал с машин поколения Next и вписался весьма органично.

Заметьте, какие высокие тут спинки сидений. Это потому, что они трансформируются в полноценное спальное место! А под подушками сидений есть еще и объемный вещевой ящик.

Кроме того, в линейку добавились (или добавятся в ближайшее время) Соболь NN с бортовой платформой, а также ГАЗель с односкатным мостом и Валдай с новым двигателем.

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Источник: ktt-magazine.ru

Фото: ktt-magazine.ru