Новый ГАЗ Соболь NN 4х4: моторы, подвеска, старт продаж
На выставке Comtrans 2023 ГК «Современные транспортные технологии» (СТТ) представила новый Соболь NN 4х4, полноприводную модификацию ГАЗ Соболь NN. «За рулем» уже рассказывал, что у этой версии жестко подключается передняя ось (сделать это можно кнопкой на консоли) и присутствует понижающий ряд в планетарной РК.
Теперь появилось больше подробностей. Источник сообщает, что Соболь NN 4х4 получил переднюю независимую подвеску со ШРУСами и электронные блокировки межколесных дифференциалов.
По данным источника, ссылающегося на разработчиков Соболь NN 4х4, для варианта микроавтобус (будут еще фургон и грузопассажирский) рассматривается установка задней пневматической подвески.
Кроме того, в разработке находится новый задний мост с допустимой нагрузкой 2,8 тонны. Мост немного легче нынешнего (хотя полный привод добавляет машине 200 кг), а его картер на 15 мм компактнее, что увеличивает дорожный просвет.
Известно, что Соболь NN 4×4 будет комплектоваться дизельным двигателем объемом 2,8 л или бензиновым объемом 2,7 л. Однако есть планы запуска в серию и двигателя УМЗ 3.0. Ввиду нижневальной конструкции с 3 литров объема разработчикам удалось снять лишь 120 л.с.и 220 Нм, сообщает источник.
Серийный выпуск Соболь NN 4х4 начнется в декабре 2023 года, а продажи стартуют уже в 2024 году. Сначала к дилерам попадут грузовые фургоны и грузопассажирские версии, а затем и микроавтобусы.
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Фото: За рулем, Михаил Терещенко/ТАСС, https://t.me/autopotoknews
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Отзывы о ГАЗ Соболь (13)
Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. – меняю масло, 20-25 тыс – топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по расходу на полном приводе у меня выходит в среднем 9 литров на скорости 80 км/ч по трассе. По городу выходит чуть больше.