Новый ГАЗ Соболь NN 4х4: моторы, подвеска, старт продаж

Соболь NN 4х4 получит двигатель объемом 3 литра и пневматическую подвеску

На выставке Comtrans 2023 ГК «Современные транспортные технологии» (СТТ) представила новый Соболь NN 4х4, полноприводную модификацию ГАЗ Соболь NN. «За рулем» уже рассказывал, что у этой версии жестко подключается передняя ось (сделать это можно кнопкой на консоли) и присутствует понижающий ряд в планетарной РК.

Теперь появилось больше подробностей. Источник сообщает, что Соболь NN 4х4 получил переднюю независимую подвеску со ШРУСами и электронные блокировки межколесных дифференциалов.

ГАЗ Соболь NN 4×4

По данным источника, ссылающегося на разработчиков Соболь NN 4х4, для варианта микроавтобус (будут еще фургон и грузопассажирский) рассматривается установка задней пневматической подвески.

Кроме того, в разработке находится новый задний мост с допустимой нагрузкой 2,8 тонны. Мост немного легче нынешнего (хотя полный привод добавляет машине 200 кг), а его картер на 15 мм компактнее, что увеличивает дорожный просвет.

ГАЗ Соболь NN 4×4 ГАЗ Соболь NN 4×4

ГАЗ Соболь NN 4×4 ГАЗ Соболь NN 4×4

Известно, что Соболь NN 4×4 будет комплектоваться дизельным двигателем объемом 2,8 л или бензиновым объемом 2,7 л. Однако есть планы запуска в серию и двигателя УМЗ 3.0. Ввиду нижневальной конструкции с 3 литров объема разработчикам удалось снять лишь 120 л.с.и 220 Нм, сообщает источник.

Серийный выпуск Соболь NN 4х4 начнется в декабре 2023 года, а продажи стартуют уже в 2024 году. Сначала к дилерам попадут грузовые фургоны и грузопассажирские версии, а затем и микроавтобусы.

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Фото: За рулем, Михаил Терещенко/ТАСС, https://t.me/autopotoknews