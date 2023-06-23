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У дилеров ГАЗа появились машины Соболь NN и ГАЗель NN с новым двигателем G-серии

Динамика возросла, шум уменьшился, а мощность осталась в выгодном по налогам коридоре.

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Крупнейший дистрибьютор коммерческой техники ГК «СТТ» начал поставки автомобилей Соболь NN и ГАЗель NN в новой модификации. Это фургоны с односкатной ошиновкой колес задней оси и с двигателем семейства G 2.5 объемом 2,5 литра. Отметим, что ранее эти же моторы начали ставить на ГАЗель Next, ГАЗель Сити и Валдай 8.

«Двигатели G-серии имеют современную высокотехнологичную конструкцию. Благодаря чугунному блоку цилиндров и кованому стальному коленвалу они обладают высокой прочностью и износостойкостью, а благодаря алюминиевой головке блока цилиндров отличаются низким весом – всего 220-228 кг в зависимости от модификации. Кроме того, за счет конструкции ГРМ с гидрокомпенсаторами и ременным приводом распредвалов дизели обладают низким уровнем шума», – сообщает пресс-служба.
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Новые автомобили сравниваются с прежними – очевидно, имеются в виду машины с «досанкционными» дизелями Cummins ISF 2.8. Итак, уровень шума на холостом ходу снизился на 4 дБ, а разгон стал быстрее на 15%.

А мощность у новых ГАЗелей NN и Соболей NN на 7% выше, но не выходит за выгодный по налогам порог, ибо составляет 149 л.с. Стоит отметить, что новый двигатель – это фактически китайский Foton Aucan 4F25TC.

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Фото: АО «ГК «Современные транспортные технологии»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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