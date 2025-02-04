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Кроссоверы от 1,2 млн рублей — семь лучших вариантов

Эксперт Зиновьев рассмотрел плюсы и минусы китайских авто с пробегами 20-80 тыс. км

Что ищем?

  • Возраст: 3–5 лет
  • Пробег: 20–80 тысяч км
  • Цена: 1,3–1,8 млн рублей
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Гидроавтоматом в нашей выборке располагают лишь Changan и FAW, полный привод возможен только у Хавейла, у половины моделей нет атмосферного двигателя.

Changan CS35 Plus

Длина 4335 мм, клиренс 180 мм, багажник 403 л

Changan CS35 Plus
Changan CS35 Plus

Продают с 2019 года. Часть машин собрана в Беларуси, остальные – в Китае. Цена: от 1,3 млн рублей.

Привод только передний. Мотор 1.6 (117 л. с.) – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Сомнительно, что при степени сжатия 13 он без последствий переваривает АИ‑92. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF‑73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в нашей выборке.

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При рестайлинге в 2022 году исчезли и атмосферник, и механика, и автомат. Вместо них – турбомотор 1.4 (140 л. с.) в паре с роботом Tsingshan DF727 с двумя мокрыми сцеплениями.

До 80–100 тысяч км не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный, на ржавчину жалоб нет.

Вердикт: гидроавтомат – весомое достоинство!

Chery Tiggo 4

Длина 4298 мм, клиренс 171 мм, багажник 340 л

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Продают с 2019 года. Сборка – Китай. Полного привода нет. Цена: от 1,2 млн рублей.

Главное сокровище – простой и надежный атмосферник 1.5 (113 л. с.) с чугунным блоком, распределенным впрыском, цепным приводом ГРМ и ресурсом под 400 тысяч км. И гидрокомпенсаторы есть.

Альтернатива – 2.0 (122 л. с.), но алюминиевый и с ременным ­приводом ГРМ.

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Оба сочетаются с механической пятиступкой или вариатором WLY CVT7. С малахольным мотором он довольно живуч, но после 120–150 тысяч км, скорее всего, придется менять подшипники конусов и что-нибудь еще.

Любителям динамики – турбо 1.5 (147 л. с.) в паре с собственным роботом, сделанном на базе коробки Getrag 6DCT250. Двигатель рожден из описанного выше атмосферника добавлением турбины. А робот с двумя сухими сцеплениями капризен и после 50 тысяч км способен отравить жизнь.

Коррозии Tiggo 4 противостоит неплохо – кроме капота и крыши. Сетуют на жестковатую подвеску и регулярные сбои различной электроники. Иных поломок немного.

Вердикт: простая машина с хорошими моторами.

Dongfeng 580 (DFM 580)

Длина 4680 мм, клиренс 200 мм, багажник 375 л

Dongfeng 580
Dongfeng 580

В продаже с 2019 года (с перерывами). Полного привода нет, зато это семиместный кроссовер по разумным ценам: от 1,4 млн рублей. Сборка – Китай.

Модификаций две: атмосферник 1.8 (139 л. с.) с МКП и турбо 1.5 (145 л. с.) с вариатором.

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Двигатель 1.8 – вариация мотора Toyota 1ZZ-FE, полностью алюминиевый, склонен к масложору и отказам некоторых датчиков. А у 1.5 – чугунный блок и распределенный впрыск.

Вариатор Punch VT3 не переносит пробуксовок и не особо надежный – в ремонт иногда попадал задолго до 50 тысяч км. Механическую коробку хвалят.

В самой простой версии – бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль и ассистент парковки. На галерке есть возможность вручную регулировать «климат». Ходовые качества достойные.

Вердикт: вещь интересная, но непонятная.

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Зиновьев Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 130913
04.02.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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