Названо главное рыночное преимущество новой Волги
Названо главное рыночное преимущество новой Волги

Потенциальный бестселлер: эксперт Кондрашов оценил перспективы Volga K50

Не так давно представили первую модель возрожденного бренда Volga – кроссовера K50.

Это максимально прагматичный и эффективный ход в современной истории возрождения отечественных брендов, считает автоэксперт Игорь Кондрашов.

По его словам, тот факт, что серийный флагман фактически является перелицованным Geely Monjaro, дает проекту мощный стартовый капитал, так как база этой модели уже отлично знакома и любима российскими водителями.

Комментарий эксперта

Игорь Кондрашов , автоэксперт:

Главным рыночным преимуществом новой Волги станет цена, которая будет формироваться по иным правилам, чем у прямых импортных аналогов.

Благодаря локализации производства на мощностях в Нижнем Новгороде автомобиль сможет рассчитывать на госсубсидии, а также отсутствие утилизационного сбора. Это позволит установить ценник как минимум на 300–500 тысяч рублей ниже оригинала, что сделает его доступнее и превратит K50 в потенциальный бестселлер еще до официального старта продаж.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л. с., который работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. В базовое оснащение включены полный зимний пакет, панорамная крыша и адаптивная подвеска. Учитывая текущую популярность оригинального Monjaro, его превращение в Волгу выглядит логичным, считает Кондрашов. Таким образом производитель закрывает вопрос доверия к новой марке за счет надежной платформы и одновременно делает автомобиль более привлекательным для корпоративных парков и госзакупок.

Перспективы бренда теперь напрямую зависят от качества работы дилерской сети и постпродажного обслуживания, считает Кондрашов. Если Волга сумеет обеспечить сервис на уровне ведущих мировых марок, то модель K50 имеет все шансы вернуть бренду статус главного директорского автомобиля страны, подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал , что глава GWM высказался об антикоррозийной стойкости китайских машин.

Ушакова Ирина
Фото:ГАЗ
26.03.2026 
