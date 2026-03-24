Прошла премьера Volga K50: перспективы кроссовера

Эксперт Меренков: Успех кроссовера Volga K50 на российском рынке зависит от цены

«Возрожденный» нижегородский бренд Volga показал первые официальные изображения первой модели – кроссовера Volga К50. Цены обещают раскрыть ближе к старту продаж – сообщается, что кроссовер Volga К50 появится у официальных дилеров марки летом 2026 года.

Волга – это легендарный отечественный бренд. Несмотря на продолжительный перерыв (20 лет) в производстве, долгие годы на конвейере сформировали особую субкультуру владения, которая поддерживает связь с брендом, отмечает доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артем Меренков.

Неудивительно, что новости о возможной реанимации легенды вызывают интерес у россиян. Первой ласточкой стал полноразмерный кроссовер Volga К50. Он представляет собой перелицованный Geely Monjaro и в российском модельном ряду SUV D-класса будет выполнять флагманскую функцию.

Заявленные характеристики повторяют оригинал: длина – 4770 мм, ширина – 1895 мм, колесная база – 2845 мм, бензиновый 2.0 турбо, 8АКП, полный привод и адаптивная подвеска, которая у Monjaro есть в модификации Flagship SE (Special Edition). Geely Monjaro довольно популярен в России, отмечает специалист.

Volga K50

Комментарий эксперта

Артем Меренков,доцент кафедры «Управление транспортными комплексами»:

– Основой успеха или неуспеха может стать ценообразование. Ожидается, что ценник будет на уровне 4-4,5 млн рублей. Это сопоставимо с конкурентами из КНР. Помогут соответствующие льготные программы.

Вместе с тем, за исключением Ауруса, отечественные автомобили уже давно не имеют в головах отечественных потребителей ассоциации к сегменту выше, чем B+. Бренд Волга несколько оттенит данную ассоциацию, но производителю все равно придется приложить некоторые усилия.

Кроме того, данный сегмент достаточно конкурентен. В нем хватает предложения. Стоит также ориентироваться на работу в долгую. Традиционно российский покупатель имеет свойства присмотреться к новинкам, но при должном качестве и интересной цене люди могут распробовать новинку.

