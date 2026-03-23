«Большой козырь»: с помощью чего новая Volga K50 может обойти «китайцев»

Эксперт Бобылев рассказал, от чего будет зависеть успех возрожденной марки Volga

Обозреватель портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев оценил перспективы недавно представленного кроссовера Volga K50 . Эксперт назвал новинку очень интересным автомобилем, а ее появление в линейке возрожденного бренда – серьезным козырем.

По его словам, официальный анонс подтвердил, что K50 построен не просто на базе Geely Monjaro, а на основе первого серьезного рестайлинга этой модели. На это указывает, в частности, наличие в оснащении амортизаторов с регулируемой жесткостью.

«С точки зрения продукта Volga K50 остается очень интересным автомобилем. Ведь Monjaro совершенно не зря долгое время занимает высокие места в иерархии продаж. Если SUV отечественной сборки при прочих равных сможет предложить более низкую стоимость, его также может ждать коммерческий успех»,– заключил Денис Бобылев.

Однако сомнения, по мнению эксперта, вызывает стратегия развития бренда. Volga намерена развивать собственную дилерскую сеть, не пересекающуюся с Geely. Это серьезный вызов: создание сети с нуля требует крупных инвестиций, значительных затрат на маркетинг и выстраивания сложной системы взаимодействия с клиентами.

Прогнозировать объемы продаж K50 пока сложно. Успех проекта будет зависеть от готовности компании к масштабным действиям и стабильности производственных процессов на заводе в Нижнем Новгороде. Тем не менее с точки зрения самого продукта у Volga действительно есть сильный козырь, и теперь важно, как компания им распорядится, резюмировал Бобылев.

