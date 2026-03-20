Конкуренты новой Волги: разбор основных соперников

Топ-5 главных конкурентов нового кроссовера Volga K50

Летом 2026 года на российский рынок выходит Volga K50 – первый автомобиль возрожденного бренда.

Это крупный кроссовер D-сегмента, который по своей конструкции и дизайну близок к китайской модели Geely Monjaro. Хотя точные комплектации и цена пока не раскрываются, уже очевидно, на кого будет нацелена новинка. Autonews. ru выделяет пять ключевых соперников модели.

Tenet T8

Один из главных конкурентов – российский Tenet T8 . Модель выпускается в Калуге на мощностях бывшего завода Volkswagen. Это семиместный кроссовер на базе Chery Tiggo 8. По итогам 2025 года производитель отчитался о попадании модели в топ-5 сегмента SUV D. Уже в базовой версии T8 оснащается панорамной крышей, двухзонным климат-контролем и электроприводом кресел.

Tenet T8

Двигатель: 2 л (197 л. с.)

КПП: 7-ступенчатый робот

Привод: полный

Цена: 3 630 000-3 885 000 руб.

Москвич М90

Еще один прямой конкурент – Москвич М90, фактически являющийся перелицованным MG RX9. Кроссовер предлагается в единственной, но насыщенной комплектации, включающей трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений с инфракрасным излучением и аудиосистему Bose.

Москвич М90

Двигатель: 2 л (200 л. с.)

КП: 9-ступенчатый робот

Привод: полный

Цена: от 3 855 000 руб.

GAC GS8

Среди китайских моделей серьезную конкуренцию составит флагманский GAC GS8. Автомобиль доступен в пяти- и семиместных версиях, а также в специальном исполнении Traveller с увеличенным функционалом багажника. GS8 первым среди моделей бренда получил интеграцию с «Яндекс Авто».

GAC GS8

Двигатель: 2 л (238 л. с.)

КП: 8-ступенчатый автомат

Привод: полный

Цена: 4 399 000-5 199 000 руб.

Jaecoo J8

В зону интересов Volga K50 попадает и Jaecoo J8. Модель выделяется современным дизайном, а также сложной системой полного привода с управлением вектором тяги. В оснащение входят объединенный блок из двух экранов, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и система кругового обзора с функцией «прозрачный капот».

Jaecoo J8

Двигатель: 2 л (249 л. с.)

КП: 7-ступенчатый робот

Привод: полный

Цена: 4 419 000-5 179 000 руб.

Exeed TXL

Не обойдется без соперничества и с Exeed TXL. После недавнего обновления модель получила онлайн-сервисы Exeed Connect. В топ-версиях используется классическая автоматическая коробка передач, тогда как в начальных модификациях – роботизированная. В числе оборудования: система «прозрачный капот», видеорегистратор, атмосферная подсветка и широкий набор ассистентов водителя.

Exeed TXL

Двигатель: 1,6 л (194 л. с.) / 2 л (197 л. с.)

КП: 7-ступенчатый робот / 8-ступенчатый автомат

Привод: полный

Цена: 3 680 000-4 340 000 руб.

Производство автомобилей Volga налажено в Нижнем Новгороде, на площадке, где раньше выпускали Volkswagen и Skoda.

Ранее «За рулем» сообщал , что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».