Кроссовер Volga – первые фото и сроки выхода!

Представлены первые официальные изображения кроссовера Volga К50

«Возрожденный» нижегородский бренд Volga показал первые официальные изображения первой модели – кроссовера Volga К50.

Как и ожидалось, это перелицованный Geely Monjaro, и в российском модельном ряду SUV D-класса будет выполнять флагманскую функцию. Заявленные характеристики повторяют оригинал: длина 4770 мм, ширина 1895 мм, колесная база 2845 мм, бензиновый 2.0 турбо, 8АКП, полный привод и адаптивная подвеска, которая у Monjaro есть в модификации Flagship SE (Special Edition).

В интерьере анонсированы высококачественные материалы, панорамная стеклянная крыша с люком и атмосферная подсветка. В базовой версии будет полный зимний пакет. Также сообщается о широком комплексе электронных ассистентов и большом наборе опций комфорта: память регулировок, массаж и вентиляция сидений водителя и пассажира, электропривод наклона спинки второго ряда, аудиосистема на 12 динамиков.

Цены обещают раскрыть ближе к старту продаж – сообщается, что кроссовер Volga К50 появится у официальных дилеров марки летом 2026 года.