Новая Volga — сроки старта производства и продаж

Volga стартует в производстве в Нижнем Новгороде во II квартале 2026 года

Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Три модели возрожденного бренда Volga стартуют в серийном производстве во II квартале 2026 года. Машины будут собирать на конвейере в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen. Напомним, эти производители использовали мощности ГАЗа.

На первом этапе линейка Volga будет состоять из трех моделей: D-SUV, C-SUV и D-седан (очередность сохранена из пресс-релиза).

«Команда бренда Volga провела глубокий анализ технологий ведущих китайских автопроизводителей, что дало возможность выбрать наиболее перспективные международные решения и в будущем создать на их базе собственные инновационные разработки», – говориться в сообщении бренда.

Пресс-служба подчеркивает, что стратегической целью проекта является «создание собственных оригинальных моделей Volga с уникальными продуктовыми характеристиками и локальной компонентной базой».

Волга 2026 года уже на пути к конвейеру — подробности

Сейчас идет подготовка производства, максимальная мощность которого составляет 110 000 автомобилей в год. Первые автомобили Volga ожидаются в продаже у официальных дилеров в III квартале 2026 года. Проект реализует АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) – компания, владеющая эксклюзивными правами на бренд Volga.

Подробности об актуальной продуктовой линейке обещают объявить позднее. По предварительным сведениям, первыми моделями возрожденной марки станут клоны Geely Monjaro, Atlas и Preface, получив названия Volga K50, Volga K40 и Volga C50.

19.02.2026
19.02.2026 
Фото:ГАЗ
