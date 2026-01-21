#
Возрождение марки Volga: каково будущее проекта?

Глава РОАД Подщеколдин высказался о перспективах проекта Volga

Глава Ассоциации автомобильных дилеров России Алексей Подщеколдин высказал свое мнение о проекте по возрождению Volga. Он отметил, что важным фактором является место сборки, которое выбрано правильно. По словам Подщеколдина, это связано с доступностью рабочей силы и наличием компонентной базы.

Изначально планировали выпускать Волгу в Москве, но этот вариант мог быть неудачным из-за высоких затрат на труд и отсутствия рядом заводов по производству нужных деталей.

Оптимальным местом для производства считают бывший завод Volkswagen – здесь есть опытный персонал, развитая автоиндустрия и налоговые льготы. Это позволит снизить себестоимость машины.

Подщеколдин в шутку отметил, что могли бы и Москвич туда перенести.

По неофициальным данным, для новых моделей Volga выбраны платформы Geely – кроссоверы Atlas и Monjaro, а также седан Preface. Все три машины уже получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что дает возможность начать серийный выпуск.

Старт производства Volga запланирован на весну 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
Фото:Роман Наумов/URA.RU/ТАСС
