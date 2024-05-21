Новая Волга все-таки будет: седан и два кроссовера

В Нижнем Новгороде Мишустину показали седан Volga С40 и кроссоверы К30 и К40

Новая линейка автомобилей Volga, включающая седан класса D Volga C40 и кроссоверы класса C Volga K30 и класса D Volga K40, была представлена сегодня на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Мероприятие посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Все три модели будут выпускать на площадке нижегородского автомобильного кластера.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:





– С конкретными моделями автомобилей всё было понятно давно – и я вам говорил, что знатоки сразу их узнают. Но если не узнали, то это: седан Volga C40 – Changan Raeton Plus, кроссовер Volga K30 – Oshan X5 Plus, кроссовер Volga К40 – Changan UNI-Z.

Конечно, это не серийные еще машины, а прототипы – для выставки. Все автомобили – с турбомотором мощностью188 л.с., 7-ступенчатым роботом и неплохо нашпигованы электронными системами.

В мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, популярные у российских водителей. Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, а полный цикл производства запланирован с 2025 года.

Мишустин отметил важность локализации производства и призвал начать с производства деталей, не являющихся технологически сложными, например, руля. Он напомнил, что выпуск соответствующих композитных материалов наладили, например, в ОЭЗ «Алабуга».

Глава правительства также считает, что машины выглядят вполне современно.

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Источник: РИА Новости