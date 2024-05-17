В Нижнем Новгороде сфотографировали «новую Волгу» без камуфляжа – разбираемся!
Анонсированное Минпромторгом в 2023-м возрождение бренда Волга ожидается в нынешнем году, когда будет организована сборка машин под культовой отечественной маркой на площадях ГАЗа в Нижнем Новгороде. А на днях автомобильное сообщество всколыхнули опубликованные снимки машины, в некоторых деталях которой угадывается как раз Волга. Прототип без камуфляжа?
На принадлежность к советской марке указывали шильдики и эмблемы, установленные на белом седане современного вида. Однако одна слишком уж нарочитая деталь вызывала закономерные сомнения: неужто и оленя на капоте повторят?
Источник идентифицировал машину как Geely Emgrand GT, продававшийся в РФ с февраля 2017-го по сентябрь 2019-го мизерным тиражом – за весь период было продано всего 93 машины. Проверка по регистрационным знакам показала, что на снимках – именно один из этих автомобилей. Владелец решил наделить авто «патриотичным тюнингом» – такова разгадка.
Меж тем, реальная новая Волга действительно появится с помощью неназванного восточного партнера – разработать самостоятельную конструкцию в столь сжатые сроки невозможно. По предварительным данным, среди кандидатов на крупноузловую сборку (SKD) с заменой шильдиков фигурирует три кандидата, один из которых – Changan Raeton Plus.
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Источник: Китайские автомобили