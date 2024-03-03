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Так, возможно, будет выглядеть новая «Волга»

В белом седане без шильдиков на заводе ГАЗ узнали седан Changan Raeton Plus

Минпромторг анонсировал в прошлом году возможное возрождение культовой модели «Волга». Как и в случае с возрожденным «Москвичом», предполагается сотрудничество с китайским автопроизводителем.

Первоначально фаворитом считался люксовый бренд Hongqi, но его присутствие в Белоруссии и вероятное появление на заводе Toyota в Санкт-Петербурге говорят о том, что «Волгой» станет другой седан. По последним данным, им может стать свежий седан марки Changan.

Changan Raeton Plus
Changan Raeton Plus
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Журналисты Drom.ru посетили завод ГАЗ в Нижнем Новгороде и запечатлели белый седан без опознавательных знаков. Расследование ресурса «Китайские автомобили» идентифицировало его как Changan Raeton Plus – свежую модель 2022 года.

Этот автомобиль вписывается в габариты будущей «Волги»: 4800 x 1825 x 1465 мм с колесной базой 2770 мм. Он превосходит по размеру «Москвич 6» и слегка уступает Toyota Camry.

Интерьер Changan Raeton Plus
Интерьер Changan Raeton Plus

Технически Raeton Plus соответствует современным китайским стандартам: 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 л. с., сопряженный с 7-ступенчатым «роботом».

Источники утверждают, что на сборке находится несколько автомобилей в различной степени готовности, а над проектом работает около 15 человек.

По слухам, если запуск «Волги» состоится, то не ранее конца 2024 года, и пока запланирована лишь крупноузловая сборка.

Источник: Китайские автомобили

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash | Wikimedia
03.03.2024
Фото:Unsplash | Wikimedia
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