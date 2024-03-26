Она возвращается! Под брендом Volga в РФ будут производить не только автомобили

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Роспатент зарегистрировал заявку завода ГАЗ на новый товарный знак Volga

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) в Нижнем Новгороде подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga. Такие данные следуют из информации на сайте Роспатента. Примечательно, что в поданной 14 марта заявке название значится именно на латинице.

Отечественный производитель подал заявку на регистрацию по 22 классам МКТУ, в числе которых легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары и украшения, канцелярские принадлежности и даже одежда и обувь.

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Ранее, в июне 2023 года, появилась информация о том, что «Группа ГАЗ» намерена возобновить производство легендарной «Волги» на условиях привлечения технологического партнера.

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС рассказал, что производство автомобиля «Волга» стартует в середине 2024 года. Известно, что новинка получит современный дизайн. По словам Мантурова, в качестве индустриального партнера по производству выбор пал на зарубежного автопроизводителя.

Напомним, на фоне новости о возобновлении выпуска «Волги» — гордости отечественного автопрома, независимый дизайнер Сергей Баринов обнародовал в Сети рендеры, созданные им несколько лет назад.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
26.03.2024
Фото:Unsplash
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