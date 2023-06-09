#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запчасти для китайских автомобилей подорожали в РоссииЗапчасти для китайских автомобилей подорожали в России
Оригинальные запчасти для китайских машин...
Проект «Народный автомобиль»: начались консультации с экспертамиПроект «Народный автомобиль»: начались консультации с экспертами
В СРЗП утверждают, что стоит задача хоть и...
«ПРОдвижение БЕЗопасности» – фокус на основные факторы ДТП«ПРОдвижение БЕЗопасности» – фокус на основные факторы ДТП
Новый взгляд на культуру и безопасность...

ГАЗ Волга-2024: как она будет выглядеть?

Партнер, судя по последним трендам, будет китайским, сборка – крупноузловой. А сохранятся стилистические решения, отсылающие к прежним Волгам?..

За РулемПослабления убирают, запчасти дорожают: важные изменения для водителей летом-2023

«За рулем» уже сообщал, что в начале следующего лета ГАЗ планирует представить первую серийную модель автомобиля под возрожденным брендом Волга. Об этом в беседе с журналистами на Евразийском конгрессе заявил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как она будет выглядеть, я думаю, коллеги уже скоро смогут продемонстрировать рынку. По срокам – приблизительно через год, с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров. И примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства», – отметил Мантуров.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Известно, что через этот проект ГАЗ ищет возможность загрузить производственные мощности, простаивающие после ухода Шкоды и Фольксвагена. Партнер, судя по последним трендам, будет китайским, сборка – крупноузловой.

В Сети строятся предположения, какой бренд будет партнером и как будет выглядеть новая Волга. Вновь стали актуальными рендеры независимого дизайнера Сергея Баринова, созданные несколько лет назад – мы приводим их в этой заметке.

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

По предположению главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, новой Волгой мог бы стать некий среднеразмерный автомобиль класса Toyota Camry, с габаритной длиной около 4,9 м.

В этом смысле китайскому автопрому есть что предложить. Можно вспомнить, например, премиальный седан Hongqi H5, имеющий длину кузова 4985 м.

Но пока, если иметь в виду машину для бюджетных организаций и региональных чиновников, роль «заменителя Камри» уготована седану Lada Vesta Aura с габаритной длиной, немного недотягивающей до 4,8 м.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: МежВУЗстудкорп КБМ, Сергей Баринов

Фото: Сергей Баринов

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0