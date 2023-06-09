ГАЗ Волга-2024: как она будет выглядеть?
«За рулем» уже сообщал, что в начале следующего лета ГАЗ планирует представить первую серийную модель автомобиля под возрожденным брендом Волга. Об этом в беседе с журналистами на Евразийском конгрессе заявил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Как она будет выглядеть, я думаю, коллеги уже скоро смогут продемонстрировать рынку. По срокам – приблизительно через год, с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров. И примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства», – отметил Мантуров.
Известно, что через этот проект ГАЗ ищет возможность загрузить производственные мощности, простаивающие после ухода Шкоды и Фольксвагена. Партнер, судя по последним трендам, будет китайским, сборка – крупноузловой.
В Сети строятся предположения, какой бренд будет партнером и как будет выглядеть новая Волга. Вновь стали актуальными рендеры независимого дизайнера Сергея Баринова, созданные несколько лет назад – мы приводим их в этой заметке.
По предположению главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, новой Волгой мог бы стать некий среднеразмерный автомобиль класса Toyota Camry, с габаритной длиной около 4,9 м.
В этом смысле китайскому автопрому есть что предложить. Можно вспомнить, например, премиальный седан Hongqi H5, имеющий длину кузова 4985 м.
Но пока, если иметь в виду машину для бюджетных организаций и региональных чиновников, роль «заменителя Камри» уготована седану Lada Vesta Aura с габаритной длиной, немного недотягивающей до 4,8 м.
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Источник: МежВУЗстудкорп КБМ, Сергей Баринов
Фото: Сергей Баринов
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