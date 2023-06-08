Послабления убирают, запчасти дорожают: важные изменения для водителей летом-2023

С 1 июня вступили в силу новые требования к ввозимым и производящимся в стране автомобилям. С 19 июня размер компенсации по ОСАГО будут рассчитывать по новым справочникам. Как скажутся эти и другие нововведения на цене автомобилей?

1. Прощай, Евро-0

Технические требования к автомобилям постепенно начинают возвращаться к досанкционным. Уже с 1 июня все сходящие с российских конвейеров автомобили будут проверять на соответствие экологическому классу Евро-2. (Напомним, что с 2016 года производимые и ввозимые в Россию авто должны были соответствовать нормам Евро-5, в мае 2022 года на фоне санкционного давления было разрешено выпускать автомобили Евро-0).

Ввозимых импортных автомобилей ужесточение не коснется, все они и так соответствуют стандартам Евро-5 и Евро-6. А вот на упрощенные (и потому подешевевшие) внедорожники УАЗ Хантер и «буханка», которые сейчас выпускают с моторами класса Евро-0, вновь будут устанавливать системы нейтрализации. И, соответственно, цены на эти автомобили вырастут.

2. ЭРА-ГЛОНАСС: почем «кнопка»?

С 1 июня 2023 года планировали вернуть и обязательную установку модуля ЭРА-ГЛОНАСС на все машины, которые перевозят людей или грузы. (Пока версталась статья, стало известно, что авто без «тревожной кнопки» можно будет ввозить в Россию до 1 февраля 2024 года.)

Очевидно, что ввозимые в страну автомобили подорожают. Но вот насколько? Если планируете самостоятельно пригнать авто из-за границы и растаможить, устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС придется за свой счет в компаниях партнерской сети ЭРА-ГЛОНАСС – иначе техпаспорт не получить.

Сейчас стоимость работ колеблется в районе 10 тысяч рублей, розничная цена «кнопки» – 20-30 тысяч рублей. Сколько это будет стоить через полгода, предсказать сложно.

При покупке автомобиля в салоне «тревожную кнопку» установит производитель или автодилер. А это значит, что автомобили могут подорожать на 70-80 тысяч рублей, поскольку заплатить придется не только установщикам, но и посредникам.

В то же время. Владельцам, которые ввезли машину в период действия «моратория», устанавливать модуль ЭРА-ГЛОНАСС необязательно.

3. На границе придется покупать страховку

Раньше, чтобы застраховать свою ответственность при ДТП за границей, водителям достаточно было купить в российской страховой компании «Зеленую карту» (действующий за рубежом аналог ОСАГО).

С 1 июня российские «Зеленые карты» перестали работать в Евросоюзе, Великобритании и Швейцарии. Желающим въехать на территорию этих стран водителям придется покупать местный полис ОСАГО при пересечении границы. Платить придется больше: если «Зеленая карта» на месяц стоила около 6000 рублей, то европейское ОСАГО на тот же срок может обойтись в 100-200 евро (стоимость зависит от страны и многих других вводных).

В то же время. «Зеленые карты» будут продолжать действовать на территории Сербии, Турции, Азербайджана, Молдовы и других дружественных стран.

Продолжение - на следующей странице