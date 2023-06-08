Первая серийная Волга появится в начале следующего лета

Производство будет организовано на площадках, освобожденных иностранными партнерами, покинувшими РФ.

Горьковский автозавод в начале следующего лета может представить первую серийную модель автомобиля под брендом «Волга», сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Евразийского конгресса.

«Как она будет выглядеть, я думаю, коллеги уже скоро смогут продемонстрировать рынку. По срокам – приблизительно это через год с учетом завершения процедуры выбора иностранных партнеров, и примерно 9 месяцев после запуска данной работы требуется для организации непосредственно производства. Поэтому начало следующего лета коллеги ориентируют нас, к этому сроку мы сможем увидеть первую серийную продукцию под брендом «Волга».

Под производство будут адаптированы мощности, созданные партнерами из Западной Европы, которые сегодня покинули эти производства, заявил замглавы правительства.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»

– Все более чем очевидно: ГАЗ ищет возможность загрузить легковой конвейер, который простаивает после ухода Шкоды и Фольксвагена.

Конечно же, речь идет об освоении крупноузловой сборки какой-то уже готовой машины. Потому что ни за год, ни за два невозможно сделать автомобиль даже на имеющейся платформе. А у нас и платформы такой нет. Если под Волгой мы подразумеваем какую-то среднеразмерную машину, примерно такую, какой Волга была – 4,9 м длиной. Класса Toyota Camry.

В обозначенный период можно освоить крупноузловую сборку, перевести инструкции по эксплуатации на русский язык, подобрать технические жидкости, сделать эмблемы и адаптировать мультимедиа.

Если ГАЗ пойдет по этому пути, то подыщут партнера, у которого есть подходящая модель в гамме. В Китае осталось много производителей, с которыми можно работать. Главное, с кем удастся договориться на последующую локализацию и модернизацию.

Правда, думаю, выглядеть новая Волга как Волга уже не будет, и нам придется привыкать к ее новому облику с привычным названием.

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Источник: «Интерфакс»

Фото: АГН "Москва"