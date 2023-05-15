Hyundai все-таки продает завод в России
Южнокорейский автоконцерн Hyundai сообщил Минпромторгу РФ о намерении продать свой завод в Санкт-Петербурге, но окончательного решения пока нет, рассказал вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
Завод Hyundai остановил выпуск автомобилей в Санкт-Петербурге в марте 2022 года, объяснив это логистическими проблемами.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Ранее предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Завод открыли в 2010 году, его мощности позволяли выпустить более 200 тыс. автомобилей в год.
До этого появлялась неофициальная информация, что правительство города ведет переговоры с Казахстаном о продаже завода Hyundai.
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Источник: ТАСС
Фото: Hyundai
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