Hyundai все-таки продает завод в России

Минпромторг подтвердил планы корейской компании, хотя до последнего была надежда, что производство каким-то образом восстановят.

Южнокорейский автоконцерн Hyundai сообщил Минпромторгу РФ о намерении продать свой завод в Санкт-Петербурге, но окончательного решения пока нет, рассказал вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Завод Hyundai остановил выпуск автомобилей в Санкт-Петербурге в марте 2022 года, объяснив это логистическими проблемами.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ранее предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Завод открыли в 2010 году, его мощности позволяли выпустить более 200 тыс. автомобилей в год.

До этого появлялась неофициальная информация, что правительство города ведет переговоры с Казахстаном о продаже завода Hyundai.

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Источник: ТАСС

Фото: Hyundai