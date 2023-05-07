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Новый Hyundai будет всеми силами притворяться старым

Для этого задействовано несколько систем.

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На канале спортивного подразделения Hyundai N появился новый ролик-тизер «горячей» модификации электрического хэтчбека Ioniq 5.

И его основная особенность – система N Sound Plus, которая имитирует звук спорткара со старым добрым двигателем внутреннего сгорания. Конкретно такая симуляция должна напомнить о бензиновом i30 N. А для еще более полного погружения Virtual Grin Shift будет имитировать толчки и вибрации, которые присущи роботизированной коробке.

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Премьера Ioniq 5 N ожидается летом на Фестивале скорости в Гудвуде. Официальные характеристики пока не обнародованы, но можно ожидать показатели, близкие к Kia EV6 GT (589 л.с., 740 Нм, разгон до 100 км/ч за 3,5 с).

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Источник: Hyundai N Worldwide/youtube

Фото: thekoreancarblog

Видео: Hyundai N Worldwide/youtube

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За РулемПшенин Владимир
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