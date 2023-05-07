Genesis GV80: теперь и в варианте кросс-купе
Премиальный бренд Genesis показал кросс-купе GV80 – по сути, уже существующий одноименный кроссовер, но в новом кузове.
При создании дизайна вдохновением послужил концепт купе X Speedium. От него новый автомобиль унаследовал, в частности, идею фар, визуально выглядящих как однородные полосы.
По сравнению с исходным кроссовером новинка получила новый бампер с агрессивными воздухозаборниками, оригинальные кованые диски, крышу из карбона, а также эксклюзивный цвет.
В салоне обращают на себя внимание сиденья-«ковши» и мощные распорки за вторым рядом кресел, которые увеличивают жесткость кузова.
Технические характеристики пока не обнародованы, но можно ожидать электрическую силовую установку, хотя бы как один из вариантов.
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Источник: Genesis
Фото: Genesis
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