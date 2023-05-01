Audi прощается с моделью TT

По этому поводу компания выпустила особую версию тиражом в 100 экземпляров.

Audi представила прощальную версию спорткара TT для японского рынка под названием Memorial Edition. Для других рынков будут свои эксклюзивные модификации.

Характерные черты внешности машины для Японии – бронзовые диски и акценты на кузове, а также решетка радиатора с матовой черной рамкой. Доступные цвета кузова – Glacier White, Mythos Black и Kronos Gray.

В салоне из изменений лишь сиденья с бронзовой прострочкой и серебристой окантовкой.

По технике это обычный Audi TTS, оснащенный 2-литровым бензиновым турбомотором на 320 л.с. 7-ступенчатым роботом S tronic и полным приводом Quattro.

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Источник: Motor1

Фото: Audi