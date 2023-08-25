Гордость российского автопрома двадцать лет спустя: ретротест «За рулем

ГАЗ‑3111 Волга – очень редкая, удивительная, противоречивая.

Первые товарные ГАЗ‑3111 в автосалонах появились летом 2001 года. Тогда мы поездили на новом, сенсационном автомобиле целую неделю, собирая на улицах и стоянках толпы любопытных. Многим казалось, что эта Волга открывает совсем иной, яркий период в истории Горьковского завода, да и всего автомобилестроения страны. Произошел, наконец, если не революционный, то уж точно эволюционный скачок. Но уже годом позже карьера ГАЗ‑3111 фактически завершилась. Грустная, но, в общем-то, логичная судьба.

Волга получила совершенно новую симпатичную светотехнику.

По образу и подобию

Ремейки фильмов редко удаются. Причем тем реже, чем более великой была переснятая картина. С автомобилями дело обстоит не совсем так. Скажем, Volkswagen Beetle или Mini – вполне удачные потомки прославленных в прошлом массовых моделей. Но ведь автомобиль – это не только дизайн…

Стилистику ГАЗ‑3111 откровенно и подчеркнуто делали по мотивам знаменитой Волги ГАЗ‑21. Новая машина получилась оригинальной и самобытной. С первого публичного показа автомобиля его дизайн вызывал горячие споры, словно произведение искусства – как музыка Скрябина в начале ХХ века или картины абстракционистов.

Комбинация приборов – незамысловатая, но вполне приличная. Блок управления климатом в Волге ГАЗ‑3111 удобный и современный.

Стилистика салона по меркам 90‑х неплоха, но качество подгонки деталей – как на опытном образце.

Молодые нижегородские дизайнеры мечтали о прорыве. Действительно, бесконечная перелицовка ГАЗ‑24 уже в 90‑х начала заводить завод в тупик. Но ведь ГАЗ‑21, по мотивам которого рисовали ГАЗ‑3111, по меркам конца 50‑х был цельным и вполне гармоничным автомобилем. А Волга рубежа ХХ и ХХI веков куда противоречивей.

Кстати, даже на заводе машина вызывала споры. Конечно, по отношению к этой Волге нижегородских спорщиков условно можно разделить на «старое» и «новое». «Старое» ворчало, но ведь «новое» действительно дало для этого веские основания.

Что нового?

Помимо революционного дизайна в ГАЗ‑3111 много чего нового, переломного, сделанного на заводе впервые.

Это первая Волга, кузов которой серьезно прорабатывали с точки зрения пассивной безопасности.

Рядом с ручником – кнопки управления антенной и кондиционером. Впервые на Волге появилось удобное управление наружным освещением.

Привод переключения 5-ступенчатой коробки передач у ГАЗ‑3111 дистанционный, с тягой.

У ГАЗ‑3111 – принципиально новая, первая на Волгах бесшкворневая передняя подвеска с амортизаторными стойками и даже реечное рулевое управление.

Но сзади – по-прежнему рессоры. Правда, со стабилизатором, который позднее применили на последних Волгах ГАЗ‑3110. Но на ГАЗ‑3111 всё это работает не очень слаженно.

Как едет?

Нечуткий усилитель, делающий руль «пустым», в сочетании с реечным механизмом, производят на ходу странное впечатление. В какой-то момент кажется, что управление достаточно острое и машина живо реагирует на руление. Но реакция меняется в зависимости от угла поворота баранки и на больших углах внезапно становится неприятно заторможенной.

Тут я и вспомнил сцену конца 90‑х годов на полигоне ГАЗа, где один из наших ведущих испытателей решил протестировать новинку на управляемость. Пожилой заводской коллега предостерег: «Поосторожней! У нее зад передок обгоняет». Примерно так и есть. По крайней мере, когда пытаешься проходить повороты порезвее.

Внутреннюю отделку сделали по последней моде 90‑х годов. Рычажки открывания капота, багажника и бензобака скомпоновали в одном месте.

Волга не для этого? Ездить, конечно, можно помедленнее и степенней. Но и по тем временам от такой внешне вызывающе новой машины ждали более собранного и современного поведения. А ведь еще двадцать лет прошло. В общем, по управляемости ГАЗ‑3111 нужно было еще доводить и доводить.

Двигатель ЗМЗ‑405 рабочим объемом 2,5 л выдает 155 л. с. Немного, но более-менее достаточно. А вот со сменой передач далеко не всё благополучно.

Под капотом – 16‑клапанный мотор ЗМЗ‑405 мощностью 155 л.с.

История коробок передач, начиная с ГАЗ‑24, – летопись того, как ухудшался привод переключения. После эталонного управления четырехступенчатым агрегатом «двадцатьчетверки» пришла 5-ступенчатая коробка с гораздо менее податливым рычагом. А на ГАЗ‑3111 эта 5-ступенчатая коробка по компоновочным соображением – еще и с тягой переключения. В этом нет греха – так делают для снижения вибраций. Но в данном случае ходы рычага, пусть и не очень большие, но какие-то рыхлые, ватные. Конечно, делаю скидку на возраст автомобиля – эта Волга 2001 года. Но прекрасно помню, что и тогда с точки зрения переключения передач этой машине хвалиться было нечем...

Продолжение – на следующей странице.