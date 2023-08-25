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Гордость российского автопрома двадцать лет спустя: ретротест «За рулем

ГАЗ‑3111 Волга – очень редкая, удивительная, противоречивая.

11 классных инженерных решений последней Волги ГАЗ-3111

Первые товарные ГАЗ‑3111 в автосалонах появились летом 2001 года. Тогда мы поездили на новом, сенсационном автомобиле целую неделю, собирая на улицах и стоянках толпы любопытных. Многим казалось, что эта Волга открывает совсем иной, яркий период в истории Горьковского завода, да и всего автомобилестроения страны. Произошел, наконец, если не революционный, то уж точно эволюционный скачок. Но уже годом позже карьера ГАЗ‑3111 фактически завершилась. Грустная, но, в общем-то, логичная судьба.

Волга получила совершенно новую симпатичную светотехнику.
Волга получила совершенно новую симпатичную светотехнику.

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По образу и подобию

Ремейки фильмов редко удаются. Причем тем реже, чем более великой была переснятая картина. С автомобилями дело обстоит не совсем так. Скажем, Volkswagen Beetle или Mini – вполне удачные потомки прославленных в прошлом массовых моделей. Но ведь автомобиль – это не только дизайн…

Стилистику ГАЗ‑3111 откровенно и подчеркнуто делали по мотивам знаменитой Волги ГАЗ‑21. Новая машина получилась оригинальной и самобытной. С первого публичного показа автомобиля его дизайн вызывал горячие споры, словно произведение искусства – как музыка Скрябина в начале ХХ века или картины абстракционистов.

Комбинация приборов – незамысловатая, но вполне приличная.
Блок управления климатом в Волге ГАЗ‑3111 удобный и современный.
Стилистика салона по меркам 90‑х неплоха, но качество подгонки деталей – как на опытном образце.
Стилистика салона по меркам 90‑х неплоха, но качество подгонки деталей – как на опытном образце.

Самая желанная Волга: ретротест машины из «Березки»

Молодые нижегородские дизайнеры мечтали о прорыве. Действительно, бесконечная перелицовка ГАЗ‑24 уже в 90‑х начала заводить завод в тупик. Но ведь ГАЗ‑21, по мотивам которого рисовали ГАЗ‑3111, по меркам конца 50‑х был цельным и вполне гармоничным автомобилем. А Волга рубежа ХХ и ХХI веков куда противоречивей.

Кстати, даже на заводе машина вызывала споры. Конечно, по отношению к этой Волге нижегородских спорщиков условно можно разделить на «старое» и «новое». «Старое» ворчало, но ведь «новое» действительно дало для этого веские основания.

Что нового?

Помимо революционного дизайна в ГАЗ‑3111 много чего нового, переломного, сделанного на заводе впервые.

Это первая Волга, кузов которой серьезно прорабатывали с точки зрения пассивной безопасности.

Рядом с ручником – кнопки управления антенной и кондиционером.
Впервые на Волге появилось удобное управление наружным освещением.
Привод переключения 5-ступенчатой коробки передач у ГАЗ‑3111 дистанционный, с тягой.

У ГАЗ‑3111 – принципиально новая, первая на Волгах бесшкворневая передняя подвеска с амортизаторными стойками и даже реечное рулевое управление.

Но сзади – по-прежнему рессоры. Правда, со стабилизатором, который позднее применили на последних Волгах ГАЗ‑3110. Но на ГАЗ‑3111 всё это работает не очень слаженно.

Как едет?

Смотрите, новая Волга! Этот дизайн имеет под собой реальную основу

Нечуткий усилитель, делающий руль «пустым», в сочетании с реечным механизмом, производят на ходу странное впечатление. В какой-то момент кажется, что управление достаточно острое и машина живо реагирует на руление. Но реакция меняется в зависимости от угла поворота баранки и на больших углах внезапно становится неприятно заторможенной.

Тут я и вспомнил сцену конца 90‑х годов на полигоне ГАЗа, где один из наших ведущих испытателей решил протестировать новинку на управляемость. Пожилой заводской коллега предостерег: «Поосторожней! У нее зад передок обгоняет». Примерно так и есть. По крайней мере, когда пытаешься проходить повороты порезвее.

Внутреннюю отделку сделали по последней моде 90‑х годов.
Рычажки открывания капота, багажника и бензобака скомпоновали в одном месте.

ГАЗ‑3103 и другие Волги, которых никто не увидел

Волга не для этого? Ездить, конечно, можно помедленнее и степенней. Но и по тем временам от такой внешне вызывающе новой машины ждали более собранного и современного поведения. А ведь еще двадцать лет прошло. В общем, по управляемости ГАЗ‑3111 нужно было еще доводить и доводить.

Двигатель ЗМЗ‑405 рабочим объемом 2,5 л выдает 155 л. с. Немного, но более-менее достаточно. А вот со сменой передач далеко не всё благополучно.

Под капотом – 16‑клапанный мотор ЗМЗ‑405 мощностью 155 л.с.
Под капотом – 16‑клапанный мотор ЗМЗ‑405 мощностью 155 л.с.

Любимая машина СССР — ретротест той самой «Волги с оленем»

История коробок передач, начиная с ГАЗ‑24, – летопись того, как ухудшался привод переключения. После эталонного управления четырехступенчатым агрегатом «двадцатьчетверки» пришла 5-ступенчатая коробка с гораздо менее податливым рычагом. А на ГАЗ‑3111 эта 5-ступенчатая коробка по компоновочным соображением – еще и с тягой переключения. В этом нет греха – так делают для снижения вибраций. Но в данном случае ходы рычага, пусть и не очень большие, но какие-то рыхлые, ватные. Конечно, делаю скидку на возраст автомобиля – эта Волга 2001 года. Но прекрасно помню, что и тогда с точки зрения переключения передач этой машине хвалиться было нечем...

Продолжение – на следующей странице.

Волга получила совершенно новую симпатичную светотехнику.
Комбинация приборов – незамысловатая, но вполне приличная.
Блок управления климатом в Волге ГАЗ‑3111 удобный и современный.
Стилистика салона по меркам 90‑х неплоха, но качество подгонки деталей – как на опытном образце.
Рядом с ручником – кнопки управления антенной и кондиционером.
Впервые на Волге появилось удобное управление наружным освещением.
Привод переключения 5-ступенчатой коробки передач у ГАЗ‑3111 дистанционный, с тягой.
Внутреннюю отделку сделали по последней моде 90‑х годов.
Рычажки открывания капота, багажника и бензобака скомпоновали в одном месте.
Под капотом – 16‑клапанный мотор ЗМЗ‑405 мощностью 155 л.с.
Кресла в ГАЗ‑3111 не роскошные, но вполне удобные.
Задний диван в Волге очень удобный.
Впервые в Волге появился люк из салона в багажник.
Запаска в ГАЗ‑3111, как и в других Волгах, лежит в багажнике.
Peugeot 206XT – 13 800 долларов, 1,4 л, 75 л. с.
Citroen Berlingo 1,4i – 13 000 долларов, 1,4 л, 75 л. с.
Opel Astra 1.6 – 13 610 долларов, 1,6 л, 100 л. с.
Корму ГАЗ‑3111 сделали с намеком на первую Волгу ГАЗ‑21. Задние фонари навевают ассоци­ации с ГАЗ‑21.
Сегодня за ГАЗ‑3111 просят от 300 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от состояния автомобиля, но главное – от амбиций продавца.
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За рулем в Дзен
За РулемКанунников Сергей
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