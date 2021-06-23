Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21

«Двадцать первая», она же «первая Волга», выделялась не только оригинальными фишками во внешности и интерьере — в ней реализованы занятные технические решения. Занятные, удобные, но... не понравившиеся владельцам!

Звезда испугала западных дилеров

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Особенно ценится у коллекционеров Волга первого выпуска «со звездой». Такие делали лишь в 1956–1958 годах.

Интересно, что на опытных образцах звезды в середине решетки радиатора не было. Стояла обычная, в меру блестящая, скромная вертикальная решетка. По легенде, звезду установили по личному распоряжению Георгия Жукова. Без советского символа машина казалась маршалу Победы (и одновременно председателю приемочной комиссии) слишком «американской».

Курьез был в том, что Волгу делали и на экспорт в капстраны. И западные дилеры от пятиконечной были совсем не в восторге. Получался экспорт не только автомобиля, но и идеологии! В 1958 году звезду с машины убрали.

И она продавалась — в Скандинавских странах, в Бельгии, на Ближнем Востоке и в Африке. А для Англии даже разработали праворульную модификацию!

Оленя увели!

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Зато ценимый современными коллекционерами олень на капоте красовался до начала 1960-х.

Красивый зверь создавал владельцам немало проблем. Оленей вечно воровали, уродуя при этом капот — ведь крепили фигурку на совесть. Те автолюбители, чьи Волги ночевали на улице, уносили оленей в квартиру — для этого приходилось каждый раз отворачивать несколько гаек. Утром зверя возвращали на место.

На оленя злоумышленники покушались, едва Волги появились на улицах.

Цвет кузова? Какой из двух?

Двухцветную окраску 21-й Волги разработали тоже в расчете на экспорт. Причем комбинаций цветов было аж 12!

Родилась эта мода в США, потом ее подхватили и многие европейцы.

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В цветных советских фильмах 1950-х любили снимать новые разноцветные Волги. Машины стали одним из символов оттепели — времени надежд в СССР.

Волга, окрашенная в светло-зеленый с темно-зеленым, появилась в фильме «К Черному морю» — ленте, посвященной стремительно входящему в моду автотуризму. Путешествие в отпуск на бело-синей Волге — канва комедии «Шофер поневоле».

Хотя чиновники ездили исключительно на черных машинах.

А сам Горьковский завод от нарядной двухцветности был совсем не в восторге. Ведь возни с такими кузовами было вдоволь. Сначала всю машину красили в светлый колер. Потом, заклеив переходы бумагой, добавляли темный цвет. Для серийного производства — страшная морока!

Да и добиться ровных переходов было не так-то легко. Поэтому сделали даже опытные образцы с молдингами по борту, чтобы скрыть эти самые переходы. И со временем, к радости заводчан, от двухцветных машин отказались. Да и мода на них прошла.

Америка нам не указ

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ГАЗ-21, вопреки слухам, никакая не копия, а оригинальный советский автомобиль. Конечно, машина похожа на американский Ford 1952 года. Но схожи они не более, чем напоминавшие друг друга в те годы автомобили-одноклассники.

Кстати, тогда все «американцы» были рамными. А у ГАЗ-21 кузов — несущий. Так что конструктивно у них нет ничего общего.

Двигатель у ГАЗ-21 тоже свой. Вполне по тем временам современный верхнеклапанный мотор развивал 70, а потом и 75 л.с. А экспортные модификации с увеличенной степенью сжатия выдавали 80 и даже 85 л.с. Но для них нужен было высокооктановый бензин. А стандартная Волга спокойно потребляла даже 72-й, что для Союза было очень важно.

Волгу маслом не испортишь?

Над педалью сцепления ножная кнопка подачи смазки к узлам передней подвески.

У ранней 21-й Волги была еще одна изюминка — централизованная система смазки передней подвески. Под капотом стоял бачок с маслом. В салоне — специальная педаль над педалью сцепления. Водитель жал на нее каждые 200 км (или после глубокой лужи). Через систему трубок и шлангов масло подавалось ко всем важным узлам подвески: шкворням, резьбовым втулкам и другим элементам.

Но лишнее масло часто выливалось на асфальт. Причем иногда и без нажатия на педаль — просто подтекало. Масляные лужи на асфальте людей и тогда не радовали, к тому же система была сложной и дорогой. В начале 1960-х от нее отказались.

Дизайн ГАЗ-21 в конце 1950-х был не хуже, нежели у большинства зарубежных аналогов.

Передовая защита пластика (тряпками)

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Стилистика салона тоже подверглась американскому влиянию. Комбинация приборов с оригинальным прозрачным колпаком спидометра — в духе Форда. Выглядит нарядно. Но со временем от солнца, да и просто от возраста колпак начинал коробиться. Тряпки, которые клали на панель на стоянке рачительные владельцы, лишь замедляли этот процесс.

Разрушались все рычажки и крутилки и даже рули — сегодняшние коллекционеры покупают новодел.

Модное оснащение и диваны из гостиной

В спинке переднего дивана — откидные ножки, на которые спинка опирается, когда сиденье превращается в кровать.

Зато в первой Волге были часы с электромагнитным механизмом и автоматическим подзаводом. И атрибут роскоши 50-х — радиоприемник со средним и длинным диапазонами.

Массивные диваны — радость сибарита: мягкие и просторные. Они могли превратиться в приличное спальное место. Это очень ценилось в годы бурного развития автотуризма — не только у нас, но и на Западе.

Автомат не оценили

Радиоприемник с длинными и средними волнами — продвинутое устройство по тем временам.

К этим диванам да к мягкой, убаюкивающей подвеске еще бы коробку-автомат! Она на Волге и задумывалась основной — базовой. Но не стала даже массовой — автомат поставили всего на несколько сотен машин.

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Серийно производить и достойно обслуживать сложный агрегат еще не умели. На завод даже приезжали владельцы машин с автоматическими коробками и требовали заменить мудреный агрегат на обычный — механический трехступенчатый с синхронизаторами на второй и третьей.

И понятно почему. Переключаться на Волге было не только удобно, но и просто — ходы рычага четкие и понятные. Разогнавшись на первых двух передачах, можно было без лишних переключений неторопливо ехать по кварталу или разгоняться на шоссе. Чем хуже автомата?

Торопиться не надо

К автомобилю прилагалась небольшая масленка для смазки мелких соединений.

Тормоза у ГАЗ-21 — барабанные, без усилителя. Руль тоже не располагал к резкой и быстрой езде.

В детстве, в такси, я всегда думал: зачем водитель постоянно как-то поддергивает руль? Потом, познакомившись с 21-й поближе, понял: он просто выбирает люфт, чтобы чувствовать направление движения автомобиля. К поворотам надо готовиться заранее. Выбрать люфт, затем спокойно, не резко, повернуть руль и заранее сбросить скорость. Тогда все будет хорошо.

Единственная любовь

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С точки зрения инженерии и дизайна, 21-я Волга конца 1950-х — начала 1960-х — обыкновенной автомобиль своего времени.

А почему же стала культовой? Потому, что у нас в стране аналогов у нее не было. У миллионов граждан именно с этой Волгой связаны теплые воспоминания. Кто-то ездил в 21-й пассажиром в такси, у кого-то Волга была в семье — в общем, своя, близкая, родная. А в любви это, пожалуй, главное.