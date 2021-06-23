Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — журнал За рулем

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Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21

«Двадцать первая», она же «первая Волга», выделялась не только оригинальными фишками во внешности и интерьере — в ней реализованы занятные технические решения. Занятные, удобные, но... не понравившиеся владельцам!

Звезда испугала западных дилеров

Особенно ценится у коллекционеров Волга первого выпуска «со звездой». Такие делали лишь в 1956–1958 годах.

Интересно, что на опытных образцах звезды в середине решетки радиатора не было. Стояла обычная, в меру блестящая, скромная вертикальная решетка. По легенде, звезду установили по личному распоряжению Георгия Жукова. Без советского символа машина казалась маршалу Победы (и одновременно председателю приемочной комиссии) слишком «американской».

Курьез был в том, что Волгу делали и на экспорт в капстраны. И западные дилеры от пятиконечной были совсем не в восторге. Получался экспорт не только автомобиля, но и идеологии! В 1958 году звезду с машины убрали.

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И она продавалась — в Скандинавских странах, в Бельгии, на Ближнем Востоке и в Африке. А для Англии даже разработали праворульную модификацию!

Оленя увели!

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Зато ценимый современными коллекционерами олень на капоте красовался до начала 1960-х.

Красивый зверь создавал владельцам немало проблем. Оленей вечно воровали, уродуя при этом капот — ведь крепили фигурку на совесть. Те автолюбители, чьи Волги ночевали на улице, уносили оленей в квартиру — для этого приходилось каждый раз отворачивать несколько гаек. Утром зверя возвращали на место.

На оленя злоумышленники покушались, едва Волги появились на улицах.
На оленя злоумышленники покушались, едва Волги появились на улицах.

Цвет кузова? Какой из двух?

Двухцветную окраску 21-й Волги разработали тоже в расчете на экспорт. Причем комбинаций цветов было аж 12!

Родилась эта мода в США, потом ее подхватили и многие европейцы.

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В цветных советских фильмах 1950-х любили снимать новые разноцветные Волги. Машины стали одним из символов оттепели — времени надежд в СССР.

Волга, окрашенная в светло-зеленый с темно-зеленым, появилась в фильме «К Черному морю» — ленте, посвященной стремительно входящему в моду автотуризму. Путешествие в отпуск на бело-синей Волге — канва комедии «Шофер поневоле».

Хотя чиновники ездили исключительно на черных машинах.

А сам Горьковский завод от нарядной двухцветности был совсем не в восторге. Ведь возни с такими кузовами было вдоволь. Сначала всю машину красили в светлый колер. Потом, заклеив переходы бумагой, добавляли темный цвет. Для серийного производства — страшная морока!

Да и добиться ровных переходов было не так-то легко. Поэтому сделали даже опытные образцы с молдингами по борту, чтобы скрыть эти самые переходы. И со временем, к радости заводчан, от двухцветных машин отказались. Да и мода на них прошла.

Америка нам не указ

ГАЗ-21, вопреки слухам, никакая не копия, а оригинальный советский автомобиль. Конечно, машина похожа на американский Ford 1952 года. Но схожи они не более, чем напоминавшие друг друга в те годы автомобили-одноклассники.

Кстати, тогда все «американцы» были рамными. А у ГАЗ-21 кузов — несущий. Так что конструктивно у них нет ничего общего.

Двигатель у ГАЗ-21 тоже свой. Вполне по тем временам современный верхнеклапанный мотор развивал 70, а потом и 75 л.с. А экспортные модификации с увеличенной степенью сжатия выдавали 80 и даже 85 л.с. Но для них нужен было высокооктановый бензин. А стандартная Волга спокойно потребляла даже 72-й, что для Союза было очень важно.

Волгу маслом не испортишь?

Над педалью сцепления ножная кнопка подачи смазки к узлам передней подвески.
Над педалью сцепления ножная кнопка подачи смазки к узлам передней подвески.

У ранней 21-й Волги была еще одна изюминка — централизованная система смазки передней подвески. Под капотом стоял бачок с маслом. В салоне — специальная педаль над педалью сцепления. Водитель жал на нее каждые 200 км (или после глубокой лужи). Через систему трубок и шлангов масло подавалось ко всем важным узлам подвески: шкворням, резьбовым втулкам и другим элементам.

Но лишнее масло часто выливалось на асфальт. Причем иногда и без нажатия на педаль — просто подтекало. Масляные лужи на асфальте людей и тогда не радовали, к тому же система была сложной и дорогой. В начале 1960-х от нее отказались.

Дизайн ГАЗ-21 в конце 1950-х был не хуже, нежели у большинства зарубежных аналогов.
Дизайн ГАЗ-21 в конце 1950-х был не хуже, нежели у большинства зарубежных аналогов.

Передовая защита пластика (тряпками)

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Стилистика салона тоже подверглась американскому влиянию. Комбинация приборов с оригинальным прозрачным колпаком спидометра — в духе Форда. Выглядит нарядно. Но со временем от солнца, да и просто от возраста колпак начинал коробиться. Тряпки, которые клали на панель на стоянке рачительные владельцы, лишь замедляли этот процесс.

Разрушались все рычажки и крутилки и даже рули — сегодняшние коллекционеры покупают новодел.

Модное оснащение и диваны из гостиной

В спинке переднего дивана — откидные ножки, на которые спинка опирается, когда сиденье превращается в кровать.
В спинке переднего дивана — откидные ножки, на которые спинка опирается, когда сиденье превращается в кровать.

Зато в первой Волге были часы с электромагнитным механизмом и автоматическим подзаводом. И атрибут роскоши 50-х — радиоприемник со средним и длинным диапазонами.

Массивные диваны — радость сибарита: мягкие и просторные. Они могли превратиться в приличное спальное место. Это очень ценилось в годы бурного развития автотуризма — не только у нас, но и на Западе.

Автомат не оценили

Радиоприемник с длинными и средними волнами — продвинутое устройство по тем временам.
Радиоприемник с длинными и средними волнами — продвинутое устройство по тем временам.

К этим диванам да к мягкой, убаюкивающей подвеске еще бы коробку-автомат! Она на Волге и задумывалась основной — базовой. Но не стала даже массовой — автомат поставили всего на несколько сотен машин.

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Серийно производить и достойно обслуживать сложный агрегат еще не умели. На завод даже приезжали владельцы машин с автоматическими коробками и требовали заменить мудреный агрегат на обычный — механический трехступенчатый с синхронизаторами на второй и третьей.

И понятно почему. Переключаться на Волге было не только удобно, но и просто — ходы рычага четкие и понятные. Разогнавшись на первых двух передачах, можно было без лишних переключений неторопливо ехать по кварталу или разгоняться на шоссе. Чем хуже автомата?

Торопиться не надо

К автомобилю прилагалась небольшая масленка для смазки мелких соединений.
К автомобилю прилагалась небольшая масленка для смазки мелких соединений.

Тормоза у ГАЗ-21 — барабанные, без усилителя. Руль тоже не располагал к резкой и быстрой езде.

В детстве, в такси, я всегда думал: зачем водитель постоянно как-то поддергивает руль? Потом, познакомившись с 21-й поближе, понял: он просто выбирает люфт, чтобы чувствовать направление движения автомобиля. К поворотам надо готовиться заранее. Выбрать люфт, затем спокойно, не резко, повернуть руль и заранее сбросить скорость. Тогда все будет хорошо.

Единственная любовь

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http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2010/02/201002112309_volga-w100.jpg По течению «Волги»

С точки зрения инженерии и дизайна, 21-я Волга конца 1950-х — начала 1960-х — обыкновенной автомобиль своего времени.

А почему же стала культовой? Потому, что у нас в стране аналогов у нее не было. У миллионов граждан именно с этой Волгой связаны теплые воспоминания. Кто-то ездил в 21-й пассажиром в такси, у кого-то Волга была в семье — в общем, своя, близкая, родная. А в любви это, пожалуй, главное.

Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21

«Двадцать первая», она же «первая Волга», выделялась не только оригинальными фишками во внешности и интерьере — в ней реализованы занятные технические решения. Занятные, удобные, но... не понравившиеся владельцам!

Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250418Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250417Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250423Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250420Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250425Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250415Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21
Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21

«Двадцать первая», она же «первая Волга», выделялась не только оригинальными фишками во внешности и интерьере — в ней реализованы занятные технические решения. Занятные, удобные, но... не понравившиеся владельцам!

Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250425Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250415Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250418Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250417Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250420Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21 — фото 1250423Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21

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