Самое крутое авто из прошлого: 9 фактов о ГАЗ-21

Звезда испугала западных дилеров
Особенно ценится у коллекционеров Волга первого выпуска «со звездой». Такие делали лишь в 1956–1958 годах.
Интересно, что на опытных образцах звезды в середине решетки радиатора не было. Стояла обычная, в меру блестящая, скромная вертикальная решетка. По легенде, звезду установили по личному распоряжению Георгия Жукова. Без советского символа машина казалась маршалу Победы (и одновременно председателю приемочной комиссии) слишком «американской».
Курьез был в том, что Волгу делали и на экспорт в капстраны. И западные дилеры от пятиконечной были совсем не в восторге. Получался экспорт не только автомобиля, но и идеологии! В 1958 году звезду с машины убрали.
И она продавалась — в Скандинавских странах, в Бельгии, на Ближнем Востоке и в Африке. А для Англии даже разработали праворульную модификацию!
Оленя увели!
Зато ценимый современными коллекционерами олень на капоте красовался до начала 1960-х.
Красивый зверь создавал владельцам немало проблем. Оленей вечно воровали, уродуя при этом капот — ведь крепили фигурку на совесть. Те автолюбители, чьи Волги ночевали на улице, уносили оленей в квартиру — для этого приходилось каждый раз отворачивать несколько гаек. Утром зверя возвращали на место.
Цвет кузова? Какой из двух?
Родилась эта мода в США, потом ее подхватили и многие европейцы.
В цветных советских фильмах 1950-х любили снимать новые разноцветные Волги. Машины стали одним из символов оттепели — времени надежд в СССР.
Волга, окрашенная в светло-зеленый с темно-зеленым, появилась в фильме «К Черному морю» — ленте, посвященной стремительно входящему в моду автотуризму. Путешествие в отпуск на бело-синей Волге — канва комедии «Шофер поневоле».
Хотя чиновники ездили исключительно на черных машинах.
А сам Горьковский завод от нарядной двухцветности был совсем не в восторге. Ведь возни с такими кузовами было вдоволь. Сначала всю машину красили в светлый колер. Потом, заклеив переходы бумагой, добавляли темный цвет. Для серийного производства — страшная морока!
Да и добиться ровных переходов было не так-то легко. Поэтому сделали даже опытные образцы с молдингами по борту, чтобы скрыть эти самые переходы. И со временем, к радости заводчан, от двухцветных машин отказались. Да и мода на них прошла.
Америка нам не указ
ГАЗ-21, вопреки слухам, никакая не копия, а оригинальный советский автомобиль. Конечно, машина похожа на американский Ford 1952 года. Но схожи они не более, чем напоминавшие друг друга в те годы автомобили-одноклассники.
Кстати, тогда все «американцы» были рамными. А у ГАЗ-21 кузов — несущий. Так что конструктивно у них нет ничего общего.
Двигатель у ГАЗ-21 тоже свой. Вполне по тем временам современный верхнеклапанный мотор развивал 70, а потом и 75 л.с. А экспортные модификации с увеличенной степенью сжатия выдавали 80 и даже 85 л.с. Но для них нужен было высокооктановый бензин. А стандартная Волга спокойно потребляла даже 72-й, что для Союза было очень важно.
Волгу маслом не испортишь?
У ранней 21-й Волги была еще одна изюминка — централизованная система смазки передней подвески. Под капотом стоял бачок с маслом. В салоне — специальная педаль над педалью сцепления. Водитель жал на нее каждые 200 км (или после глубокой лужи). Через систему трубок и шлангов масло подавалось ко всем важным узлам подвески: шкворням, резьбовым втулкам и другим элементам.
Но лишнее масло часто выливалось на асфальт. Причем иногда и без нажатия на педаль — просто подтекало. Масляные лужи на асфальте людей и тогда не радовали, к тому же система была сложной и дорогой. В начале 1960-х от нее отказались.
Передовая защита пластика (тряпками)
Стилистика салона тоже подверглась американскому влиянию. Комбинация приборов с оригинальным прозрачным колпаком спидометра — в духе Форда. Выглядит нарядно. Но со временем от солнца, да и просто от возраста колпак начинал коробиться. Тряпки, которые клали на панель на стоянке рачительные владельцы, лишь замедляли этот процесс.
Разрушались все рычажки и крутилки и даже рули — сегодняшние коллекционеры покупают новодел.
Модное оснащение и диваны из гостиной
Зато в первой Волге были часы с электромагнитным механизмом и автоматическим подзаводом. И атрибут роскоши 50-х — радиоприемник со средним и длинным диапазонами.
Массивные диваны — радость сибарита: мягкие и просторные. Они могли превратиться в приличное спальное место. Это очень ценилось в годы бурного развития автотуризма — не только у нас, но и на Западе.
Автомат не оценили
К этим диванам да к мягкой, убаюкивающей подвеске еще бы коробку-автомат! Она на Волге и задумывалась основной — базовой. Но не стала даже массовой — автомат поставили всего на несколько сотен машин.
Серийно производить и достойно обслуживать сложный агрегат еще не умели. На завод даже приезжали владельцы машин с автоматическими коробками и требовали заменить мудреный агрегат на обычный — механический трехступенчатый с синхронизаторами на второй и третьей.
И понятно почему. Переключаться на Волге было не только удобно, но и просто — ходы рычага четкие и понятные. Разогнавшись на первых двух передачах, можно было без лишних переключений неторопливо ехать по кварталу или разгоняться на шоссе. Чем хуже автомата?
Торопиться не надо
Тормоза у ГАЗ-21 — барабанные, без усилителя. Руль тоже не располагал к резкой и быстрой езде.
В детстве, в такси, я всегда думал: зачем водитель постоянно как-то поддергивает руль? Потом, познакомившись с 21-й поближе, понял: он просто выбирает люфт, чтобы чувствовать направление движения автомобиля. К поворотам надо готовиться заранее. Выбрать люфт, затем спокойно, не резко, повернуть руль и заранее сбросить скорость. Тогда все будет хорошо.
Единственная любовь
С точки зрения инженерии и дизайна, 21-я Волга конца 1950-х — начала 1960-х — обыкновенной автомобиль своего времени.
А почему же стала культовой? Потому, что у нас в стране аналогов у нее не было. У миллионов граждан именно с этой Волгой связаны теплые воспоминания. Кто-то ездил в 21-й пассажиром в такси, у кого-то Волга была в семье — в общем, своя, близкая, родная. А в любви это, пожалуй, главное.
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