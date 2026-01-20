В России подорожала стоимость поездки в такси

Средняя цена на такси в РФ впервые превысила 50 рублей за километр

Средняя цена на услугу такси в России в декабре впервые достигла 50,16 руб. за километр. При этом в 54 регионах цена была ниже этой отметки.

Самая низкая стоимость за километр зафиксирована в Ингушетии – 18 руб., Липецкой области – 23,3 руб. и Чечне – 25,6 руб. Также менее 30 рублей за километр стоило такси в Ставропольском крае, Брянской, Тверской, Омской, Белгородской, Ярославской, Курской и Орловской областях, а также в Карачаево-Черкесии.

Стоимость ниже средней по стране зафиксирована в Краснодарском крае (48,85 руб.), Калининградской области (47,78 руб.), Алтайском крае (44,77 руб.) и Оренбургской области (35,8 руб.).

Цена такси была максимальной в Ненецком автономном округе – 170 руб. за километр, Ямало-Ненецком – 154,7 руб. и Чукотском – 125 руб.

