На Госуслугах теперь можно проверить машины такси
13 января
13 января
Названа стоимость первого дизельного автомобиля УАЗ
Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
На Госуслугах теперь можно проверить машины такси

Минцифры: на Госуслугах появилась функция проверки легальности машин такси

На портале Госуслуги стала доступна новая функция для проверки легальности такси. Об этом рассказали в Минцифры России.

Проверить такси можно двумя способами. Первый – отсканировать QR-код в салоне машины через приложение Госуслуги с помощью функции «Госкан». Информация загрузится автоматически.

Второй способ – зайти на сервис «Проверка легкового такси на законность» и вручную ввести госномер автомобиля и регион, где оно работает.

Данные берутся из системы Минтранса «Такси», где содержатся сведения о разрешениях на перевозки и реестр легковых такси.

В Минцифры отметили, что новая возможность повысит безопасность на дорогах и снизит количество нелегальных перевозчиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Источник:  Минцифры России
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
13.01.2026 
Фото:freepik / freepik
