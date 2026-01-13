На Госуслугах теперь можно проверить машины такси

Минцифры: на Госуслугах появилась функция проверки легальности машин такси

На портале Госуслуги стала доступна новая функция для проверки легальности такси. Об этом рассказали в Минцифры России.

Проверить такси можно двумя способами. Первый – отсканировать QR-код в салоне машины через приложение Госуслуги с помощью функции «Госкан». Информация загрузится автоматически.

Второй способ – зайти на сервис «Проверка легкового такси на законность» и вручную ввести госномер автомобиля и регион, где оно работает.

Данные берутся из системы Минтранса «Такси», где содержатся сведения о разрешениях на перевозки и реестр легковых такси.

В Минцифры отметили, что новая возможность повысит безопасность на дорогах и снизит количество нелегальных перевозчиков.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»